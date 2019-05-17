«Каждой надо 150 штук выстирать. А ноженьки замерзали, стоишь на льду». Как работали в прачечном отряде во время ВОВ

В преддверии празднования одной из самых главных и памятных дат – 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – на базе Боровлянской средней школы №3 состоялась встреча трёх поколений. Ученики, учителя, ветераны.

Чубкова Леонида Казимировна – ребёнок войны. Когда над головой пролетели первые вражеские самолеты, ей было всего пять. О том, как началась война, она знает по рассказам родственников, но как немцы пришли в родную деревню Вишневка – не забудет никогда. Воспоминания остались на всю жизнь, а лица убитых даже снятся по ночам. Леонида Чубкова, ветеран Великой Отечественной войны:

Там у нас стоял немецкий гарнизон, самые бандиты, резники эти, палили деревни, убивали людей. Людей собаки там рвали.

Она рано стала взрослой. Помнит, что никогда не хныкали и не капризничали – всё понимали. Помнят воздушные налёты и страх на лицах взрослых. Разрушенные дома и игры на развалинах. Позже всех детей из деревни немцы посадили в вагоны и повезли в Германию. Леонида Чубкова:

Мы попали в немецкий город и там мы жили семь месяцев. А потом нас уже гнали где-то дальше, говорили, вроде бы, туда, где палят людей.

Запахи, звуки и вкус того жестокого времени хорошо помнит и Таисия Тимофеевна Морозова. Девушке было 16, когда враг нарушил покой её семьи. Старшие братья и сестры тут же ушли в партизаны, а Таисия Морозова с подругами копали окопы, таскали тяжёлое оружие, а позже попали в 172-ой отряд и стали прачками. Таисия Морозова, ветеран Великой Отечественной войны:

Каждой надо 150 штук выстирать, 75 кальсон, 75 гимнастёрок, а вшей сколько было.

Стирала... Через всю войну с корытом в огрубевших от холода руках. Тонны солдатского белья – обычное дело для женщин из банно-прачечных отрядов. Стирали вручную, и в зной и в холод. Таисия Морозова:

А ноженьки замерзали, стоишь на льду. Бригадирка Наташа Амбросимова, может, уже и не живая, наденет на нас шапки цигейковые, намажет мазью, чтобы мы не обмораживались.

Она также дошла до Берлина, пожертвовала собой и своей красотой, провела тяжёлые годы в ежедневных ручных стирках белья. Их будни были наполнены пусть и другими, но ужасами войны. И победу Таисия Тимофеевна встретила за работой.