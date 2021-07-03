Организуй представление к госнаградам. Чем завершилась встреча Александра Лукашенко и альпинистов?

Новости Беларуси. О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике по Великой Отечественной войне. Обо всем этом в такой значимый день для нашей страны, 3 июля, говорил Александр Лукашенко во время возложения венка в мемориальном комплексе «Курган Славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот подарок будет основной святыней во Дворце Независимости. Что альпинисты подарили Президенту? Алена Сырова, корреспондент:

Кстати, о государственных символах. Во время боев противник считается побежденным, когда захвачено его знамя. Возможно, по этой причине тем, кто противится самостоятельной Беларуси, так важно было всучить нам иные символы, отобрав выбранные самими белорусами. Но подобные попытки рушились, упираясь в таких людей, как эти смелые альпинисты, покорившие Эверест и поднявшие белорусский флаг над всем миром.

– 8 848 – высшая точка.

– Самая высокая точка.

– Именно вот эти регалии, скажем так, историческая копия Знамени Победы и флаг именно Республики Беларусь, которые побывали там, на вершине.

– Это, наверное, будет самой основной на сегодня святыней во Дворце Независимости. Нам хотелось бы развернуть их. Значит, можно будет, да?

– Нужно.

– Кто у вас старший? Организуй, пожалуйста, представление к наградам государственным этих людей.

– Из России приехал, так что огромный вам привет, уважение.

– Ну вот, будешь награжден белорусской наградой, а то у нас чиновники все российские получают награды, должны и простые спортсмены.

Алена Сырова:

Кажется, новоиспеченные герои сами в шоке. Государственные награды в День Независимости не каждый раз присуждают и, конечно, далеко не всем. Но выше и ценнее материальных, конечно, такие моменты.

