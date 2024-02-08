«Соляная кислота начинает переваривать желудок». Что происходит с организмом во время голодания?

В погоне за стройной фигурой многие прибегают к лечебному голоданию. Это добровольный отказ от пищи на определенный период времени. Более того, некоторые уверены, что этот метод может стимулировать защитные функции организма и даже помочь ему избавиться от «мусора». О том, насколько безопасно морить себя голодом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Анна Роенкова, врач-диетолог:

Затронем физиологию. Все знают и никто не сможет это опровергнуть, что есть собака Павлова и ее рефлексы. Когда только собачка смотрела, сразу вырабатывался желудочный сок. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Там зажигалась лампочка, и она знала, что принесут еду? Анна Роенкова:

Да, когда мы видим еду либо думаем даже о ней, у нас вырабатывается соляная кислота. Если мы не едим, соляная кислота начинает переваривать желудок. То есть вопрос просто времени и, конечно, какие последствия. Наталья Надольская:

Язва?

Анна Роенкова:

Язва в том числе. Когда люди нервничают, перестают есть – собственно, получают язву. Этот же пример мы тоже знаем, поэтому не можем отвергать, что есть вред от голодания. Поэтому это такая сильная дискуссия, что кто-то скажет «за» и будет рассказывать о своем положительном опыте, но при этом расскажет отрицательный опыт. Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Вы совершенно правы, сколько людей, столько и мнений. Кто-то скажет, что это принесет пользу сплошную для организма. Анна Роенкова:

Также не стоит забывать, что у нас кроме желудка есть еще желчный пузырь. Если мы ничего не едим, у нас происходит застой желчи, там образуются камни. Наталья Надольская:

У кого есть камни в желчном пузыре?