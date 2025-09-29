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В Витебской и Гомельской областях включат отопление в жилом секторе

29 сентября 2025 13:35
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Теплые новости для жителей Гомельской и Витебской областей. Там местная власть приняла решение о начале отопительного сезона в жилом секторе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебской и Гомельской областях включат отопление в жилом секторе-2

Основание – прогнозы синоптиков, температура воздуха продолжит снижаться. В домах с центральным отоплением его начнут включать в Гомельской области уже сегодня, 29 сентября. Завтра к этой работе приступят коммунальные службы на территории Витебской области.

# Отопительный сезон

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