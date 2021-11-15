Есть вода, молоко, хлеб, мясо, консервы. Белорусы продолжают поставлять гуманитарную помощь беженцам

Новости Беларуси. Более 18 тонн продуктов питания поставлено в качестве гуманитарной помощи беженцам на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди самого необходимого – вода, молоко, хлеб, мясо, консервы, фрукты и детское питание. Ведь в стихийном лагере довольно много детей. Особо нуждались иностранцы из-за прохладной погоды также в теплой одежде и одеялах.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Белорусский народ помогает тем, кто нуждается в помощи. Я глубоко убежден, что люди будут благодарны за то, что мы сегодня все делаем. Я надеюсь, что эта помощь будет востребована для того, чтобы они сохранили спокойствие и здоровье.

Напомним, 13 ноября в лагере беженцев установили палатки для обогрева, а также доставили электрогенератор.