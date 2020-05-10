Коронавирус в Беларуси. Цифры на 10 мая

Новости Беларуси. Всё, что касается развития ситуации с COVID-19 в Беларуси – плановая работа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Идем в рамках прогнозов, о которых изначально говорили наши медики.
Новости Беларуси. Всё, что касается развития ситуации с COVID-19 в Беларуси – плановая работа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Идем в рамках прогнозов, о которых изначально говорили наши медики.
Юлия Огнева, СТВ:
Вот что имеем на день сегодняшний. Всего зарегистрировано 22 973 человека с положительным тестом на COVID-19.
Выздоровели и выписаны 6406 пациентов.
За сутки с 9 на 10 мая выполнено 11 772 исследования.