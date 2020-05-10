Прямой эфир

Коронавирус в Беларуси. Цифры на 10 мая

10 мая 2020 17:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Всё, что касается развития ситуации с COVID-19 в Беларуси – плановая работа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Идем в рамках прогнозов, о которых изначально говорили наши медики.

Коронавирус в Беларуси. Цифры на 10 мая-1

Юлия Огнева, СТВ:
Вот что имеем на день сегодняшний. Всего зарегистрировано 22 973 человека с положительным тестом на COVID-19.

Коронавирус в Беларуси. Цифры на 10 мая-4

Выздоровели и выписаны 6406 пациентов.

Коронавирус в Беларуси. Цифры на 10 мая-7

За сутки с 9 на 10 мая выполнено 11 772 исследования.

# Коронавирус # общество # Юлия Огнева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Когда сейчас фильмы показывают 50-ых, они просто как бальзам». Николай Мартынов рассказал о детстве
10 мая 2020 17:39

«Когда сейчас фильмы показывают 50-ых, они просто как бальзам». Николай Мартынов рассказал о детстве

«Там я – Мартынов». Почему глава «Марко» не хочет переезжать в Минск
10 мая 2020 17:39

«Там я – Мартынов». Почему глава «Марко» не хочет переезжать в Минск

«Можно отвлечься от каких-то насущных дел». Какое хобби у Николая Мартынова?
10 мая 2020 17:38

«Можно отвлечься от каких-то насущных дел». Какое хобби у Николая Мартынова?