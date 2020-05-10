«Когда сейчас фильмы показывают 50-ых, они просто как бальзам». Николай Мартынов рассказал о детстве

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Вы родом из деревни. Как часто бываете у себя на родине? Сегодня ведь модно говорить и помогать малой родине. Какие у Вас самые яркие воспоминания из Вашего деревенского детства?

Николай Мартынов, генеральный директор обувного холдинга:

Думаю, что, наверное, у каждого какое бы оно не было – но это самые яркие моменты уже когда рассматриваешь в детстве. Нельзя сказать – беззаботность. Мы всегда всё лето, когда школа заканчивалась, работали. И не только на тех работах колхозных. Но работали, потому что в свой дом нужно было дрова нарубить, воды принести, печку истопить, если это зимой. Скот – нужно было сено. Если летом – его нужно заготовить. Зимой тоже распределение таких обязанностей было. Это постоянное движение. Как сейчас вспоминаешь – это та отдушина. Когда повзрослели уже немножко – на те же танцы деревенские... Я думаю, когда сейчас фильмы иногда показывают вот тех 60-70-ых, а даже лучше – 50-ых, ну они просто как бальзам.

Как часто бываю? Сегодня в той деревне, где я родился, уже практически никого нет. На зиму остаётся один человек. А так – это дачники. И три-пять домов для дачников всего лишь. Это небольшая была деревня – всего в мою бытность 40 домов было. А сегодня там никого нет.

А как помощь – я являюсь почётным гражданином города Дубровно – деревня недалеко от Дубровно, это районный такой центр. Поэтому я очень плотно помогаю и сельскому хозяйству, и когда проходят фестивали. Там есть «Дубровенские голоса». Тот же спорт – хорошую спортивную площадку мы помогли там организовать с искусственным покрытием. Музей – я думаю, что это даже более значительно. До сих пор в Дубровно не было музея. А с Дубровенщины много людей. История Дубровенщины богатая. Поэтому решили мы там отрыть музей.