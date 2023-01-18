Оптическая плотность гораздо выше. Что известно о целебных свойствах крещенской воды?

19 января православные христиане во всем мире отмечают один из самых важных и чтимых праздников – Богоявление. Крещение Господне имеет постоянную дату и завершает череду рождественских торжеств. По церковной традиции, Крещение связывают с великим освящением воды. О том, что надо сделать в Крещенский сочельник и как правильно окунаться в прорубь, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Я читала научную точку зрения, что оптическая плотность воды именно крещенской гораздо выше, чем той же воды в другие дни. Это научно доказано. Я знаю, что врачи не верят в помощь воды, что она исцеляет все болезни. У вас были такие случаи на практике?
Евгения Тимошенко, заведующая терапевтическим отделением:
Врачи – это обычные люди, в нас нет ничего такого. Есть врачи верующие, есть неверующие.
Ольга Шерснева:
С точки зрения медицины, эта освященная вода излечивает болезни?
Евгения Тимошенко:
Вода – это биологическая основа любой жизни. Что касается воды именно на Крещение, то опять же это дело каждого медика – быть приверженным, верующим в это либо нет.
Ольга Шерснева:
Были какие-то случаи – может быть, вы слышали, что человек излечивался от какой-то болезни?
Евгения Тимошенко:
Исцелился прямо от недуга на Крещение? Нет, таких случаев в моей практике, по крайней мере, не было.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Можно сколь угодно долго говорить о целебных свойствах воды либо их отсутствии, но нельзя отрицать тот факт, что святая, освященная вода не портится. Она стоит в этой посуде год, два и три. Верующий ты человек или неверующий, но ты же видишь эту воду и понимаешь, что вот оно чудо – ничего с этой водой не случилось.
Ольга Шерснева:
У меня был такой случай. У моей знакомой была экзема на руках. Ей сказали – святой водой мыть руки, только этой водой. Что вы думаете? Произошло чудо – экзема излечилась. Это работает.
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