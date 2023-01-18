Оптическая плотность гораздо выше. Что известно о целебных свойствах крещенской воды?

19 января православные христиане во всем мире отмечают один из самых важных и чтимых праздников – Богоявление. Крещение Господне имеет постоянную дату и завершает череду рождественских торжеств. По церковной традиции, Крещение связывают с великим освящением воды. О том, что надо сделать в Крещенский сочельник и как правильно окунаться в прорубь, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Я читала научную точку зрения, что оптическая плотность воды именно крещенской гораздо выше, чем той же воды в другие дни. Это научно доказано. Я знаю, что врачи не верят в помощь воды, что она исцеляет все болезни. У вас были такие случаи на практике?

Евгения Тимошенко, заведующая терапевтическим отделением:

Врачи – это обычные люди, в нас нет ничего такого. Есть врачи верующие, есть неверующие. Ольга Шерснева:

С точки зрения медицины, эта освященная вода излечивает болезни? Евгения Тимошенко:

Вода – это биологическая основа любой жизни. Что касается воды именно на Крещение, то опять же это дело каждого медика – быть приверженным, верующим в это либо нет. Ольга Шерснева:

Были какие-то случаи – может быть, вы слышали, что человек излечивался от какой-то болезни? Евгения Тимошенко:

Исцелился прямо от недуга на Крещение? Нет, таких случаев в моей практике, по крайней мере, не было.