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Лукашенко направил поздравление с Днем единения народов Беларуси и России

02 апреля 2026 06:01
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Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление с Днем единения народов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил глава нашего государства, 2 апреля 1996 года Республика Беларусь и Российская Федерация, основываясь на исторически сложившейся общности судеб белорусов и россиян, опираясь на волю наших народов к дальнейшему сближению, подписали Договор об образовании Сообщества Беларуси и России.

Лукашенко направил поздравление с Днем единения народов Беларуси и России-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С тех пор прошло тридцать лет. Сообщество, Союз, Союзное государство – последовательные звенья в цепи выверенных шагов на нашем интеграционном пути. Векторы политики Союзного государства остаются неизменными. Это мир и согласие, единство и прогресс, благополучие и социальная справедливость.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск и Москва консолидировано отстаивают цели и идеалы на международной арене, поддерживают друг друга в борьбе с неправомерными санкциями, укрепляют единый оборонительный потенциал, делают все возможное для снижения военно-политической напряженности в мире, а также стремятся к восстановлению глобального доверия.

# Беларусь-Россия # Союзное государство # Александр Лукашенко

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