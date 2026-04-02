Как отметил глава нашего государства, 2 апреля 1996 года Республика Беларусь и Российская Федерация, основываясь на исторически сложившейся общности судеб белорусов и россиян, опираясь на волю наших народов к дальнейшему сближению, подписали Договор об образовании Сообщества Беларуси и России.

Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление с Днем единения народов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С тех пор прошло тридцать лет. Сообщество, Союз, Союзное государство – последовательные звенья в цепи выверенных шагов на нашем интеграционном пути. Векторы политики Союзного государства остаются неизменными. Это мир и согласие, единство и прогресс, благополучие и социальная справедливость.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск и Москва консолидировано отстаивают цели и идеалы на международной арене, поддерживают друг друга в борьбе с неправомерными санкциями, укрепляют единый оборонительный потенциал, делают все возможное для снижения военно-политической напряженности в мире, а также стремятся к восстановлению глобального доверия.