От демографии до вопроса о мире. Обсудили с экспертом самые яркие моменты Послания Президента

Новости Беларуси. Оборона и безопасность, демография и сохранение семейных ценностей, защита исторической правды, доступность здравоохранения и образования, зарплаты, комфорт в белорусских городах и селах, оплата услуг ЖКХ. Главные заявления Александра Лукашенко обсудили в нашей выездной студии вместе с экспертом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впечатления от Послания Президента к белорусскому народу и парламенту у гостя нашей выездной студии – депутата Палаты представителей Национального собрания Беларуси Инны Юрьевны Крачек. «Должно быть справедливо все». Как задачи Президента воплощают в жизнь? Юлия Алексеюк, СТВ:

Расскажите, какие тезисы вам особенно запомнились, что было особенно ярким?

Инна Крачек, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Выступление Президента с обращением к парламенту и белорусскому народу мы всегда ожидаем с нетерпением. Потому что Послание – это программный документ, в котором говорится не только о сегодняшних реалиях, об окружении Беларуси, ситуации внутри Беларуси, но есть и программные вопросы, которые отражают, как будет развиваться республика. Поэтому сегодня было очень сильно, эмоционально, очень понравилось то, что Президент говорил обо всем, коснувшись внешней, внутренней политики, социальных вопросов и, конечно, самого главного вопроса – вопроса о мире. Юлия Алексеюк:

Что касается социальных опросов: в прошлом году заработная плата в Беларуси повысилась на 13 %, и Президент сказал, поставил задачу, что работать в этих направлениях нужно продолжать. Какие меры проводятся?

Инна Крачек:

Вы знаете, он отразил в своем окладе самое главное, что должно быть справедливо все, в том числе и заработная плата. То есть нельзя всех жителей собрать в столицу, чтобы они все получали высокую заработную плату. Надо, чтобы ее уровень был и в регионе, и в столице приблизительно одинаковый, чтобы можно было жить в зависимости от вклада каждого человека. А для этого что нужно делать? Нужно анализировать рынки сбыта, какая продукция на сегодня востребована, как можно получить прибыль, в то же время не ставя сверхприбыль, чтобы мы могли купить с вами эти товары. И все это вкладывается в смысл заработной платы, поэтому задача каждого руководителя на местах – находить новые точки взаимодействия, заключать новые контракты, чтобы везде, в любом регионе зарплата была справедливой. Можно ли повысить рождаемость в Беларуси и как это сделать? Юлия Алексеюк:

Много внимания глава государства уделил и демографической политике. Как сделать так, чтобы людям хотелось больше рожать детей, чтобы наша страна была больше и, соответственно, лучше?

Инна Крачек:

Знаете, этот вопрос в десятку, потому что я работала более 30 лет в акушерстве и могу сказать, что самое главное в демографии – это семья. Семья является примером для детей и создается для рождения детей. На сегодня мы должны наших детей учить, что семья это хорошо. Они должны играть в игрушки. Если раньше мы играли в куклы, у нас был дом, то на сегодня можно создать и компьютерную игру о семье, а дальше начинается здоровье девочки, чтобы сексуальная революция, которая на сегодня коснулась и нас, чтобы она была в рамках разумного. То есть чтобы конечным итогом отношений все-таки был брак, а в браке рождаются дети. Женщина не должна ставить карьеру во главу угла, потому что высокая заработная плата, какая-то определенная должность – они все нужны для того, чтобы ребенку, который родится в этой семье было что покушать, как пожить, как получить определенное образование. Поэтому, мне кажется, надо начинать прямо с детского сада. И, конечно, государственная поддержка семьям, на сегодня мы знаем о государственной поддержке многодетным семьям: семейный капитал, выплата пособий на рождение ребенка. Это все, конечно, хорошо. Но популяризировать семью нужно во всех возможных вариантах. «Мы должны растить патриота». Об обучении, образовании и экономической базе страны