Ужасающие факты трагедии и историческая справка. Показываем новую книгу о Хатыни

Ольга Давидович, заведующая редакцией научно-популярной и справочной литературы издательства «Беларусь»:

22 марта 1943 года – трагическая страница истории Беларуси. Именно в этот день была сожжена деревня Хатынь. Сожжена полностью, со всеми жителями. Хатынь – это то, от чего содрогается душа и щемит сердце у любого здравомыслящего человека. Это то, о чем будут помнить наши дети, когда будут слышать слово «война».

В мемориальном комплексе «Хатынь» вместе с фотографом издательства «Беларусь» мы были 15 февраля. Еще лежал снег, и казалось, ни годы, ни десятилетия, а минуты и часы отделяют нас от того страшного, трагического мартовского дня. Мы пытались словить яркое солнце и чистое небо, а в ответ, будто сговорившись, они давали тусклый свет и серые тучи.

Ольга Давидович:

Деревня Хатынь была сожжена полностью, вместе с ее жителями. Как и 216 остальных белорусских деревень, которых постигла судьба Хатыни. Дату 22 марта 1943 года знает каждый белорус с раннего детства. Жах сковывает, когда находишься на территории мемориального комплекса. На глаза наворачиваются слезы, и возникает чувство безысходности от того, что у тебя впереди дни, в отличие от тех, кто сгорел в тот страшный, роковой день. В 1960-х годах на территории Хатыни был создан мемориальный комплекс в память о всех сожженных деревнях. Он стал поистине национальным местом поклонения и примирения. В этом году на территории мемориального комплекса был построен храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, а также новое здание музея. Но это все – архитектурные объекты. Самое главное внутри.