Ужасающие факты трагедии и историческая справка. Показываем новую книгу о Хатыни
Ольга Давидович, заведующая редакцией научно-популярной и справочной литературы издательства «Беларусь»:
22 марта 1943 года – трагическая страница истории Беларуси. Именно в этот день была сожжена деревня Хатынь. Сожжена полностью, со всеми жителями. Хатынь – это то, от чего содрогается душа и щемит сердце у любого здравомыслящего человека. Это то, о чем будут помнить наши дети, когда будут слышать слово «война».
В мемориальном комплексе «Хатынь» вместе с фотографом издательства «Беларусь» мы были 15 февраля. Еще лежал снег, и казалось, ни годы, ни десятилетия, а минуты и часы отделяют нас от того страшного, трагического мартовского дня. Мы пытались словить яркое солнце и чистое небо, а в ответ, будто сговорившись, они давали тусклый свет и серые тучи.
Ольга Давидович:
Деревня Хатынь была сожжена полностью, вместе с ее жителями. Как и 216 остальных белорусских деревень, которых постигла судьба Хатыни. Дату 22 марта 1943 года знает каждый белорус с раннего детства. Жах сковывает, когда находишься на территории мемориального комплекса. На глаза наворачиваются слезы, и возникает чувство безысходности от того, что у тебя впереди дни, в отличие от тех, кто сгорел в тот страшный, роковой день.
В 1960-х годах на территории Хатыни был создан мемориальный комплекс в память о всех сожженных деревнях. Он стал поистине национальным местом поклонения и примирения. В этом году на территории мемориального комплекса был построен храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, а также новое здание музея. Но это все – архитектурные объекты. Самое главное внутри.
Ольга Давидович:
Да, уходят свидетели страшных военных лет, но остается молодежь, молодое поколение. И наша главная задача – передать им память. А как это сделать лучше, как не увековечить? И увековечить не только в граните и бетоне, но и в печатном слове.
Помимо описания объектов мемориального комплекса, в книге автора Артура Зельского приводятся факты о тяжелых испытаниях, которые выпали на долю белорусского народа. Дается историческая справка о деревне Хатынь. А также факты о тех местечках Беларуси, которые испытали ужасы Великой Отечественной.
Думаю, это издание будет интересно не только белорусам и тем, кто интересуется историей Великой Отечественной войны, но также гостям нашей страны, которые посещают памятные места. Всем нам стоит помнить о тех страшных событиях нашей истории, дабы они не повторились.
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