«Начались споры между самими немцами». Кто и как грабил Минск во время оккупации

Новости Беларуси. 2021 год объявлен Годом народного единства. И, пожалуй, это лучшее время, чтобы начать говорить о культурном наследии Беларуси, ибо это и есть основа становления национальности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот только она получила сильный удар от немецких оккупантов в годы Великой Отечественной войны. Рушились целые города, уничтожались десятки музеев, театров и другие культурные здания. Художественные, книжные, геральдические раритеты – все вывозилось на территорию Германии. Вернуть шедевры на историческую родину, кажется, что может быть проще? Но в современном мире действуют жесткие политические, дипломатические и правовые нормы. В деталях дела о культурном возвращении разбиралась Юлия Стриго.

Юлия Стриго, корреспондент:

Дом-музей I съезда РСДРП. Сегодня в его фондах и экспозиционных залах более 400 экспонатов, а туристы, которые оказываются в центре Минска, никогда не обходят его стороной. Но так было не всегда. В годы Великой Отечественной войны здание было разрушено при бомбардировке. Восстановили его в 1948-м. Основой для строительства послужили сохранившийся фундамент и документы, позволившие восстановить точную планировку дома и архитектурные детали. И это лишь один пример из большого блока под названием «Утерянное культурное наследие Беларуси». Десятки музеев, практически весь библиотечный фонд, сотни картин, скульптуры, иконы, картины – все это еще предстоит вернуть на родину. Но получится ли?

Еще одно здание, которое помнит период оккупации, это Картинная галерея БССР на улице Карла Маркса. В 30 метрах от нее находится брат-современник – Национальный художественный музей.

Довоенный период работы галереи это время интенсивного формирования коллекций. Основой живописного блока стали произведения из исторических музеев Минска, Витебска, Могилева и Гомеля. Несколько произведений из своих фондов подарили Третьяковская галерея и Русский музей, музей изобразительных искусств имени Пушкина и Государственный Эрмитаж. В начале 1941 года фонды галереи насчитывали уже 2 711 произведений.