Операторов связи будут штрафовать за некачественный интернет – Павел Ткач

Алена Сырова, политический обозреватель СТВ: Нет мира в душе моей, я уверена – в вашей, когда в самый неподходящий момент интернет не грузит и звонок не проходит. Можно сколько угодно говорить: а еще 30 лет назад вообще только со стационарными телефонами жили – и ничего. Но чего. Мы ведь не в каменный век стремимся. Через интернет даже сейчас СТВ люди смотрят, и где-то подвисает. Притом в профильном ведомстве констатируют: 99 % территории страны покрыты сетью. С количеством разобрались, над качеством работают.

Павел Ткач, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:

Когда впервые мы начали больше ощущать давление на сети сотовой связи – это в период пандемии, когда люди, многие ведь коммерческие компании перешли в том числе на удаленный режим работы, выехали за город и начали там работать. Выросла нагрузка на сети, выросло число жалоб. Что мы делаем? В первую очередь, конечно, много решений принято на уровне главы государства. Директива вторая, дебюрократизация. Мы уже предусмотрели, что во всей сельской местности должна быть сотовая связь и доступ к интернету. В этом плане мы работаем до конца этого года. В рамках только директивы второй будет построено более 100 базовых станций исключительно в сельской местности.

Дальше. Решение главы государства, указ 335-й от прошлого года, на что он направлен? Самая главная задача – чтобы операторы реинвестировали часть прибыли в развитие сетей, не просто зарабатывали и вывозили, предположим, дивиденды, а больше вкладывали в развитие сетей. Заработал деньги – направь их, пожалуйста, чтобы сеть стала больше и качественнее.

Мы установили впервые нормы качества с точки зрения скорости по отношению к абоненту, но мы не просто требуем от операторов сделать, мы предусматриваем ответственность, если не будут выполняться эти требования. С 1 января, если по результатам измерений будет установлено, что качество оказания услуг неудовлетворительно, не соответствует установленным требованиям, операторы будут нести ответственность, в том числе штрафоваться.