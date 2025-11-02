Прямой эфир

Голубятни в городе: есть ли в этом смысл и что говорит санстанция?

02 ноября 2025 17:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Голубятни, как в фильме «Любовь и голуби», неотъемлемый атрибут и тогдашних минских дворов. Впрочем, страсть к пернатым хоть чуть менее популярна, но все-таки очевидна и сегодня. Домики для птиц вписываются в городской ландшафт. Только в центре столицы таких обителей для крылатых не меньше десятка, рассказали программы «Суровый взгляд» на СТВ.

Голубятни в городе: есть ли в этом смысл и что говорит санстанция?-2

Это ленточный ржевский, есть такая Николаевская порода голубей. Видите, какой хвост. Он еще больше его раскрывает на лету. 

Голубятни в городе: есть ли в этом смысл и что говорит санстанция?-4

Его любовь и голуби случились еще в детстве. Тогда полет голубей Николаевской породы над городом буквально заворожил и повлиял на птицу в руке сейчас. Это нынче голубятня Анатолия Вебера, построенная 25 лет назад, как элитный пентхаус для пернатых. 

Голубятни в городе: есть ли в этом смысл и что говорит санстанция?-6

А все начиналось буквально с дырки в сарае и маленькой жердочки. И, казалось бы, в кино архитектурный процесс выглядел поэзией. В жизни оказалось это сложной системой согласований и правил. Но Анатолий прошел этот путь от энтузиаста до председателя Белорусского клуба спортивного голубеводства. 

Голубятни в городе: есть ли в этом смысл и что говорит санстанция?-8

Какие инстанции нужно было пройти, чтобы все это получилось?

Анатолий Вебер, председатель Белорусского клуба спортивного голубеводства:
Во-первых, была санстанция. Мне даже сам главный санитарный врач Минска подписывал разрешение. В картографии регистрируешь, в домоуправлении, за порядком обязан следить.

Голубятни в городе: есть ли в этом смысл и что говорит санстанция?-10

Порядок не только в документах, но и в каждой детали. Голубь, особенно спортивный, птица благородная, и содержать ее нужно, как полагается возвышенным особам: чистка, кормежка, лечение, тренировки, 10 видов зерна, специальные добавки, вакцинация.

Анатолий Вебер:
Здесь живут мои племенные голуби, которые дают потомство, в соревнованиях ни в каких не участвуют. Именно голуби, которые заслужили: и показатели у них хорошие, и родословные хорошие. В этих гнездах, это я все сам делал, может даже жить самец и две самки.

Голубятни в городе: есть ли в этом смысл и что говорит санстанция?-12

Но городские власти смотрят на голубятни иначе. С точки зрения коммунальных служб – это потенциальные очаги антисанитарии в жилых кварталах.

Голубятни в городе: есть ли в этом смысл и что говорит санстанция?-14

Вячеслав Батуро, начальник отдела городского хозяйства администрации Советского района Минска:
То, что остается после голубей: эта вся антисанитария, разведение насекомых, все остальные болезни, которые они могут распространять – не должны быть там, где присутствует большое количество людей. В этом году была у меня на рассмотрении одна жалоба. Выехали на место, посмотрели – все аккуратно, красиво, ухаживают за ними. Какие-то лопаты, ведерки, корм. Ночью не выпускаются птицы. Но вместе с тем людям не нравится.

Голубятни в городе: есть ли в этом смысл и что говорит санстанция?-16

Сегодня многим голубятникам приходится сталкиваться с новыми реалиями. Вопрос действительно стоит ребром. Ведь голубятни строились еще в прошлом веке, когда правил и вовсе не было. Сейчас нужно оформлять землю, платить налоги, приводить все в соответствие с современными нормативами. Это требует времени и терпения. 

Власти обещают разобраться в каждой ситуации. Ведь дома для птиц – своеобразный урбанистический фирменный стиль Минска. Да и любовь к голубям – чувства постоянные, о чем свидетельствует преданность делу хотя бы Анатолия Вебера. А ведь он такой далеко не один. 

Голубятни в городе: есть ли в этом смысл и что говорит санстанция?-18

Диана Головач, корреспондент:
Голубь стал символом мира тысячи лет назад. Сначала библейский вестник спасения, затем знак антивоенных движений, включая знаменитый рисунок Пикассо. Он говорит о том, что после бури будет штиль, а после войны – мир. Но так ли легко его сохранять?

# Хобби # Птицы

Другие новости рубрики

Все новости
По-прежнему тысячи фур. Таможенный комитет поделился свежими данными о ситуации на границе
02 ноября 2025 17:40

По-прежнему тысячи фур. Таможенный комитет поделился свежими данными о ситуации на границе

Во всех задержанных метеозондах были литовские сим-карты – ГПК
02 ноября 2025 17:38

Во всех задержанных метеозондах были литовские сим-карты – ГПК

Впервые с метеозондами белорусские пограничники столкнулись в 2024 году
02 ноября 2025 17:36

Впервые с метеозондами белорусские пограничники столкнулись в 2024 году