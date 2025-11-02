Голубятни в городе: есть ли в этом смысл и что говорит санстанция?

Голубятни, как в фильме «Любовь и голуби», неотъемлемый атрибут и тогдашних минских дворов. Впрочем, страсть к пернатым хоть чуть менее популярна, но все-таки очевидна и сегодня. Домики для птиц вписываются в городской ландшафт. Только в центре столицы таких обителей для крылатых не меньше десятка, рассказали программы «Суровый взгляд» на СТВ.

Это ленточный ржевский, есть такая Николаевская порода голубей. Видите, какой хвост. Он еще больше его раскрывает на лету.

Его любовь и голуби случились еще в детстве. Тогда полет голубей Николаевской породы над городом буквально заворожил и повлиял на птицу в руке сейчас. Это нынче голубятня Анатолия Вебера, построенная 25 лет назад, как элитный пентхаус для пернатых.

А все начиналось буквально с дырки в сарае и маленькой жердочки. И, казалось бы, в кино архитектурный процесс выглядел поэзией. В жизни оказалось это сложной системой согласований и правил. Но Анатолий прошел этот путь от энтузиаста до председателя Белорусского клуба спортивного голубеводства.

Какие инстанции нужно было пройти, чтобы все это получилось? Анатолий Вебер, председатель Белорусского клуба спортивного голубеводства:

Во-первых, была санстанция. Мне даже сам главный санитарный врач Минска подписывал разрешение. В картографии регистрируешь, в домоуправлении, за порядком обязан следить.

Порядок не только в документах, но и в каждой детали. Голубь, особенно спортивный, птица благородная, и содержать ее нужно, как полагается возвышенным особам: чистка, кормежка, лечение, тренировки, 10 видов зерна, специальные добавки, вакцинация. Анатолий Вебер:

Здесь живут мои племенные голуби, которые дают потомство, в соревнованиях ни в каких не участвуют. Именно голуби, которые заслужили: и показатели у них хорошие, и родословные хорошие. В этих гнездах, это я все сам делал, может даже жить самец и две самки.

Но городские власти смотрят на голубятни иначе. С точки зрения коммунальных служб – это потенциальные очаги антисанитарии в жилых кварталах.

Вячеслав Батуро, начальник отдела городского хозяйства администрации Советского района Минска:

То, что остается после голубей: эта вся антисанитария, разведение насекомых, все остальные болезни, которые они могут распространять – не должны быть там, где присутствует большое количество людей. В этом году была у меня на рассмотрении одна жалоба. Выехали на место, посмотрели – все аккуратно, красиво, ухаживают за ними. Какие-то лопаты, ведерки, корм. Ночью не выпускаются птицы. Но вместе с тем людям не нравится.

Сегодня многим голубятникам приходится сталкиваться с новыми реалиями. Вопрос действительно стоит ребром. Ведь голубятни строились еще в прошлом веке, когда правил и вовсе не было. Сейчас нужно оформлять землю, платить налоги, приводить все в соответствие с современными нормативами. Это требует времени и терпения. Власти обещают разобраться в каждой ситуации. Ведь дома для птиц – своеобразный урбанистический фирменный стиль Минска. Да и любовь к голубям – чувства постоянные, о чем свидетельствует преданность делу хотя бы Анатолия Вебера. А ведь он такой далеко не один.