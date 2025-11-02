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По-прежнему тысячи фур. Таможенный комитет поделился свежими данными о ситуации на границе

02 ноября 2025 17:40
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В прошлый раз, когда Польша, у которой основной поток китайских товаров идет через белорусскую границу, закрывала свою, было понятно, что долго это не продлится. Мы даже не успели переориентировать свои грузопотоки, да и Литва была открыта.

Не прошло и месяца – новая забава, и на этот раз поляки заявили, что готовы открыть с нами закрытые еще 2 года назад пункты пропуска, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Вот только граница – это история двух государств. Кроме того, мы приняли решение по литовцам. Их же не интересуют люди. 

Если думаете, что сильно беспокоятся, успеете ли лично вы на самолет до Парижа, играя в чехарду с автобусами, то нет. Вес имеют только грузы. Так вот, они сегодня не смогут попасть на территорию Литвы окольными путями. Выезд может быть только через одно направление – белорусско-литовское.

По-прежнему тысячи фур. Таможенный комитет поделился свежими данными о ситуации на границе-2

Андрей Большаков, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси: 
В связи с переориентацией грузопотока и изменением маршрутов перевозчики начали обращаться в таможню с целью изменения места доставки и выбора иного пункта пропуска. Всего за последние три дня в белорусскую таможню поступило порядка 150 обращений перевозчиков об изменении пунктов пропуска с «Бенякони» и «Каменный Лог» на иные оставшиеся два пункта пропуска, «Григоровщина» и «Козловичи», с целью доставки товара конечному потребителю в Европейском союзе.

То, что было заявлено польской стороной о возможном открытии пунктов пропуска, конечно, упростит ситуацию, связанную с пересечением белорусско-польского участка границы. В первую очередь это удобно будет для физических лиц, которые непосредственно проживают в городе Гродно, а также значительно упростит ситуацию в пункте пропуска «Козловичи» – единственном грузовом пункте пропуска на белорусско-польской границе, перед которым сегодня находится порядка 3 тысяч грузовиков в очереди, ожидая въезда в Республику Польша. 

Переориентация грузовых потоков произошла, в связи с чем увеличились значительно перед оставшимися двумя пунктами пропуска, «Григоровщина» и «Козловичи», очереди, которые составляют в общей сложности порядка 4 тысяч грузовых автомобилей. Из них более 3 тысяч – это только пункт пропуска «Козловичи». Очереди перед пунктами пропуска «Григоровщина» и «Козловичи» составляют в общей сложности порядка 4 тысяч грузовых автомобилей.

# Андрей Большаков # Очереди на границе Беларуси

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