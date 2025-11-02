По-прежнему тысячи фур. Таможенный комитет поделился свежими данными о ситуации на границе

В прошлый раз, когда Польша, у которой основной поток китайских товаров идет через белорусскую границу, закрывала свою, было понятно, что долго это не продлится. Мы даже не успели переориентировать свои грузопотоки, да и Литва была открыта.

Не прошло и месяца – новая забава, и на этот раз поляки заявили, что готовы открыть с нами закрытые еще 2 года назад пункты пропуска, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Вот только граница – это история двух государств. Кроме того, мы приняли решение по литовцам. Их же не интересуют люди.

Если думаете, что сильно беспокоятся, успеете ли лично вы на самолет до Парижа, играя в чехарду с автобусами, то нет. Вес имеют только грузы. Так вот, они сегодня не смогут попасть на территорию Литвы окольными путями. Выезд может быть только через одно направление – белорусско-литовское.