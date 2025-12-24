В Минске состоялось первое заседание обновлённого Совета по развитию предпринимательства

Пока кризис в Европе приводит к массовым увольнениям и протестам, Беларусь делает ставку на экономическое развитие и укрепление делового сектора. И одна из ключевых целей – определить, как бизнес сможет внести вклад в достижение задач, обозначенных в программе социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие объединило более 20 представителей реального сектора экономики – владельцев и руководителей предприятий из разных регионов Беларуси и отраслей. Участники детально проанализировали текущую экономическую ситуацию, обсудили актуальные проблемы деловой среды и перспективные направления работы. Основой для обстоятельного разговора послужили стратегические ориентиры, утвержденные на Всебелорусском народном собрании.

Иван Добудько, первый заместитель генерального директора предприятия по выпуску мороженого и замороженных полуфабрикатов: Мы видим проблематику в демографическом плане. То, что, действительно, работников сегодня нужно поддерживать, нужно создавать для них условия, может быть, даже более привлекательные, чем это было ранее, и действительно удерживать. И здесь мы, конечно, конкурируем даже не между предприятиями внутри страны, но и конкурируем с другими рынками. Я думаю, что со всеми задачами мы справимся, надо только работать.

Валентин Байко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, заместитель директора по развитию предприятия по производству одежды, белья и чулочно-носочных изделий:

Бизнес и частный бизнес, в частности, он влияет и имеет большое влияние на развитие экономики нашей страны. Поэтому задача Совета – это находить оптимальные пути, оптимизировать законодательство, менять законодательство, по возможности. В том сложном рынке, в котором существует и наша страна, и в сложном рынке, в котором развивается наш бизнес. Потому что в последнее время угроз, мы все об этом знаем, становится все больше, вызовов больше, работать становится сложнее.

К слову, Совет по развитию предпринимательства – ключевая площадка для взаимодействия власти и бизнеса, но она не единственная. Чтобы задачи пятилетки были выполнены эффективно, необходимо активизировать работу по созданию и развитию дополнительных каналов практического сотрудничества.