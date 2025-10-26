ООН тогда и сейчас. Как менялась организация на протяжении 80 лет и какую лепту внесла Беларусь?

На неделе ООН исполнилось 80 лет. Наша страна стала сооснователем организации и равноправным участником международной дипломатии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Беларусь всегда активно участвовала в деятельности ООН. Многие наши инициативы стали знаковыми. Мы и сегодня говорим, что альтернативы этой площадке в мире нет. Но не исключаем, что, возможно, пришло время для изменений. Тему продолжит Полина Королева.

Госсимволы 193 стран-участниц находятся в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Но 80 лет назад флагов было всего 50 и принимали устав будущей ООН на западном побережье США, в Сан-Франциско. В это время все еще продолжалась война: до ее окончания оставалось около двух месяцев, и желание долгосрочного мира разделяли все. Однако разногласий у союзников хватало.

Игорь Авласенко, заведующий кафедрой международного туризма и гостеприимства факультета международных отношений БГУ:

Процесс выработки устава ООН завершился положительно, тем не менее определенные противоречия уже наметились. Советский Союз активно ратовал, чтобы в Совете Безопасности ООН непременно было принято право вето и закреплено для постоянных членов Совбеза. В то время как страны Запада больше ратовали, чтобы право вето было размыто либо не было утверждено.

Интересно, но дискуссии нашего времени о реформировании ООН также сконцентрированы вокруг Совета Безопасности. Впрочем, 80 лет назад камнем преткновения был и состав организации. СССР планировал широкое представительство, США были категоричны. Однако игнорировать вклад нашей страны в победу над фашизмом не могли. Беларусь стала одной из стран-основательниц ООН и наравне с делегациями ведущих мировых держав работала над формулировками Устава. Документ вырабатывали в течение двух месяцев. Приняли в июне 45-го, в силу он вступил в октябре. С первых лет создания ООН Беларусь работала на утверждение гуманистических ценностей. В 73-м выступила с инициативой об использовании результатов научно-технического прогресса в интересах глобального социального развития. Ее продвижение нельзя назвать сложным, сама по себе тема не конфликтная. Но, как отмечают эксперты, Беларусь объединила всеобщие усилия, что сделало работу по ряду направлений динамичной и комплексной. Впрочем, напряженным периодом для дипломатов стала середина 2000-х и работа над инициативой противодействия торговле людьми.

Активизировать борьбу с торговлей людьми в 2005 году с трибуны ООН призвал Александр Лукашенко. Тогда же прозвучала концепция многообразия путей развития. Сегодня к этой речи Президента возвращаются все чаще. Она была не пророческой, но дальновидной. Мир уже страдал от законов однополярной системы и политики США, которые развязали войны в Ираке и Афганистане. Тогда же Александр Лукашенко заявил, что ООН не должна использоваться отдельными государствами как инструмент политического давления.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

После развала Советского Союза Запад (и в частности США) попытался подмять под себя ООН, выдвигать приоритетные вопросы для обсуждения, которые больше являются повесткой для Запада, нежели для стран Глобального Юга.

Несмотря на многочисленную критику ООН, Беларусь уверена, что альтернатив этой организации сегодня нет. Что касается вопросов мира, наша страна всегда будет с ООН, о чем заявил Президент на встрече с генсеком Антониу Гуттеришем в октябре 2024 года.