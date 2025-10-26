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ООН тогда и сейчас. Как менялась организация на протяжении 80 лет и какую лепту внесла Беларусь?

26 октября 2025 16:58
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На неделе ООН исполнилось 80 лет. Наша страна стала сооснователем организации и равноправным участником международной дипломатии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Беларусь всегда активно участвовала в деятельности ООН. Многие наши инициативы стали знаковыми. Мы и сегодня говорим, что альтернативы этой площадке в мире нет. Но не исключаем, что, возможно, пришло время для изменений.

Тему продолжит Полина Королева.

ООН тогда и сейчас. Как менялась организация на протяжении 80 лет и какую лепту внесла Беларусь?-2

Госсимволы 193 стран-участниц находятся в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Но 80 лет назад флагов было всего 50 и принимали устав будущей ООН на западном побережье США, в Сан-Франциско. В это время все еще продолжалась война: до ее окончания оставалось около двух месяцев, и желание долгосрочного мира разделяли все. Однако разногласий у союзников хватало.

ООН тогда и сейчас. Как менялась организация на протяжении 80 лет и какую лепту внесла Беларусь?-4

Игорь Авласенко, заведующий кафедрой международного туризма и гостеприимства факультета международных отношений БГУ:
Процесс выработки устава ООН завершился положительно, тем не менее определенные противоречия уже наметились. Советский Союз активно ратовал, чтобы в Совете Безопасности ООН непременно было принято право вето и закреплено для постоянных членов Совбеза. В то время как страны Запада больше ратовали, чтобы право вето было размыто либо не было утверждено.

ООН тогда и сейчас. Как менялась организация на протяжении 80 лет и какую лепту внесла Беларусь?-6

Интересно, но дискуссии нашего времени о реформировании ООН также сконцентрированы вокруг Совета Безопасности. Впрочем, 80 лет назад камнем преткновения был и состав организации. СССР планировал широкое представительство, США были категоричны. 

Однако игнорировать вклад нашей страны в победу над фашизмом не могли. Беларусь стала одной из стран-основательниц ООН и наравне с делегациями ведущих мировых держав работала над формулировками Устава. Документ вырабатывали в течение двух месяцев. Приняли в июне 45-го, в силу он вступил в октябре.

С первых лет создания ООН Беларусь работала на утверждение гуманистических ценностей. В 73-м выступила с инициативой об использовании результатов научно-технического прогресса в интересах глобального социального развития. 

Ее продвижение нельзя назвать сложным, сама по себе тема не конфликтная. Но, как отмечают эксперты, Беларусь объединила всеобщие усилия, что сделало работу по ряду направлений динамичной и комплексной. Впрочем, напряженным периодом для дипломатов стала середина 2000-х и работа над инициативой противодействия торговле людьми.

ООН тогда и сейчас. Как менялась организация на протяжении 80 лет и какую лепту внесла Беларусь?-8

Активизировать борьбу с торговлей людьми в 2005 году с трибуны ООН призвал Александр Лукашенко. Тогда же прозвучала концепция многообразия путей развития. Сегодня к этой речи Президента возвращаются все чаще. Она была не пророческой, но дальновидной. 

Мир уже страдал от законов однополярной системы и политики США, которые развязали войны в Ираке и Афганистане. Тогда же Александр Лукашенко заявил, что ООН не должна использоваться отдельными государствами как инструмент политического давления.

ООН тогда и сейчас. Как менялась организация на протяжении 80 лет и какую лепту внесла Беларусь?-10

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
После развала Советского Союза Запад (и в частности США) попытался подмять под себя ООН, выдвигать приоритетные вопросы для обсуждения, которые больше являются повесткой для Запада, нежели для стран Глобального Юга.

ООН тогда и сейчас. Как менялась организация на протяжении 80 лет и какую лепту внесла Беларусь?-12

Несмотря на многочисленную критику ООН, Беларусь уверена, что альтернатив этой организации сегодня нет. Что касается вопросов мира, наша страна всегда будет с ООН, о чем заявил Президент на встрече с генсеком Антониу Гуттеришем в октябре 2024 года.

ООН тогда и сейчас. Как менялась организация на протяжении 80 лет и какую лепту внесла Беларусь?-14

Несмотря на санкции, Беларусь продолжает реализацию целей устойчивого развития. Наша страна в числе лидирующих в Европе по этим показателям, достигнуть которых необходимо к 2030 году. Впрочем, в условиях сломанной архитектуры международной безопасности многие государства воспринимают их с иронией. Пока Запад проповедует политику ограничений, а доступ к инструментам и технологиям неравный – сложно говорить о честной игре.

Подробнее смотрите в видео.

# ООН # Сергей Рачков # Международная политика # История

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