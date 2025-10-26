В Литве заявили, что закрытие границы с Беларусью связано с налётом метеозондов с сигаретами

Экономика решает, конечно, и в последнее время белорусам пришлось мобилизоваться и перестроиться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Что тут скажешь, западные соседи подложили нам мину – не в прямом смысле, конечно, хотя границу в военном плане укрепляют, и не слабо, но важнее – санкции и перекрытие транспортных путей.

Несколько раз Литва то закрывала, то открывала границу. Речь о «Каменном Логе» и «Беняконях». Буквально прошлой ночью ситуация повторилась. Из-за этого на границе возникли очереди, а у нас – вопросы. Позже в Вильнюсе заявили, что ситуация связана с налетом метеозондов, которые якобы нелегально перевозят сигареты из Беларуси.

В таком случае, почему мы об этом узнаем последними? Литва официально не информировала Госпогранкомитет Беларуси ни о закрытии границ, ни, собственно, о нашествии метеозондов, а хотелось бы. Но, видимо, цель не решить проблему, а наоборот, ее создать.