«Оно всё дорожает и дорожает». Почему продавцы продолжают взвинчивать цены и как с этим борется государство?

Новости Беларуси. К мониторингу цен более активно подключились депутаты, профсоюзы, Комитет госконтроля, МАРТ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Продолжается и работа специальной группы во главе с председателем Совета Республики. Эксперты на своем уровне должны выработать систему контроля над ценообразованием. Как пояснил Президент, стоимость товаров приостановлена на время до выяснения всех обстоятельств и выработки того самого механизма, который поможет обуздать и цены, и, главное, тех, кто искусственно их накручивает. Ксения Худолей прошлась по магазинам вместе с проверяющими.

Заморозка цен разморозила языки интернет-экспертов. На 10-ю директиву Президента нашлась сотня финансистов-любителей. И в один голос закричала – держать цены нельзя. И хотя экономисты со стажем говорят: можно и нужно, баттла знаний ждать не пришлось. Точки над «і» в начале недели расставил сам Александр Лукашенко. «Главное – не запрет на рост цен». Лукашенко разъяснил суть последней директивы Президента. Читайте здесь.

Как в современной экономической канители работают правила рынка, и кто на самом деле устраивает диктат цен на чужой газ и нефть, например, хорошо известно. Открытым (но ненадолго) пока остается вопрос, какие механизмы контроля ценообразования будут оптимальны для белорусских потребителей и бизнеса. Ответы ищут от поля до прилавка.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Лишние копейки на ценниках, которые наверняка сберегут рубли белорусов, продолжают инспектировать профсоюзы, депутаты и госконтроль. А тем временем, десятидневный срок на решение проблемы со взлетевшими ценами подходит к концу. Уже на следующей неделе на столе Президента должен лежать план, по какой системе цены будут регулироваться дальше. Главный критерий – справедливость в чеках покупателей, в бизнесе продавцов и производителей.

Внимание проверяющие сразу обращают на продукты привычного рациона: молоко, мясо, овощи, хлеб. Дальше – остальные позиции. Цены в магазинах не должны быть выше, чем были 5 октября. Кроме того, торговая надбавка, перелетевшая черту разумного и дозволенного законом, может стать поводом для разбора полета. Здесь же не сработают уловки из разряда: отменить акционные цены, порезать птицу на части и продать дороже, придумать новое название товару.

Олеся Артюшина, заведующая отделом Минского городского объединения профсоюзов:

Тут никаких нарушений мы не фиксируем, то есть 99 копеек – нормальная цена сегодня по городу, я вижу, что она сентябрьская. Картофель, более или менее качество, так же с морковью. Сельскохозяйственная продукция в достаточно надлежащем виде и правильной цены. Это не какой-то российский сыр, наш, белорусский. Цена на него была 13 рублей. Сегодня – 19,43. Это очень серьезное подорожание, естественно, что звонят на горячую линию граждане, интересуются, что произошло.

Екатерина Ковалева, ведущий государственный инспектор Комитета государственного контроля Беларуси:

Изучается уровень цен не только в торговых объектах, но и у производителей. Также мы изучаем соблюдение законодательства при осуществлении розничной торговли. К примеру, соблюдение правил торговли, соблюдение сроков годности, соблюдение санитарных норм, наличие документов о качестве и безопасности пищевой продукции. В случае выявление нарушений, информация направляется в органы финансовых расследований для дачи правовой оценки.

Сверхзадача мониторинга – понять, на каких этапах стоимость продукта необоснованно завышается: от грядки или конвейера до магазинной полки, и как это устранить в долгосрочной перспективе. А локально – рассмотреть дельцов которые даже на всеобщую заморозку цен по стране глазом не моргнули.

Галина Куриленок, жительница Юхновки:

Молоко в одном магазине – одна цена, а тут другая совсем цена. Через день оно все дорожает и дорожает. Вы знаете, ко мне дети приезжают, меня возят в город.

– А в городе дешевле?

– Конечно, конечно. Галина жалуется не на пустом месте – цены в магазинах Юхновки вызывают вопросы не только у местных жителей, но и у Комитета госконтроля. Директор одного из маркетов то ли не ожидала, что проверяющие так быстро доберутся до Минского района, то ли и не думала об этом вовсе. Результат таков.