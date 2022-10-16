Изменения в ПДД, основные нарушения водителей и новый термин. Интервью с сотрудником ГАИ

Новости Беларуси. Разговор по правилам и без. В сентябре вступил в силу обновленный закон «О дорожном движении». В очереди новые ПДД, которые начнут действовать с октября. Как часто белорусы нарушают, стало ли меньше пьяных водителей и какая ситуация на дорогах в целом – об этом и не только поговорили с Александром Занимоном в программе «Неделя» на СТВ. «Удалось в Беларуси достичь снижения аварийности и погибших в ДТП практически в три раза» Ольга Коршун, СТВ:

Беларусь долгое время была в лидерах по безопасности на дорогах. А что сейчас? Мы остались такой же безопасной страной в этом плане?

Александр Занимон, заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:

На самом деле за последние 15-20 лет мы сделали большой шаг вперед в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Для сравнения: мы на уровне Бельгии, Италии, Португалии. Есть к чему стремиться, есть куда двигаться, но Беларусь за последние 15-20 лет была одним из лидеров по темпам сокращения количества погибших на дороге. Удалось в Беларуси достичь снижения аварийности и погибших в ДТП практически в три раза. По этому показателю мы являемся одними из лидеров в мире. Какие правила дорожного движения белорусы нарушают чаще всего? Ольга Коршун:

На наших дорогах стало безопаснее, ты это ощущаешь и как водитель, и как пешеход. Тем не менее нарушения случаются. Какие сейчас чаще всего фиксируют сотрудники ГАИ? Александр Занимон:

Самый распространенный вид нарушений – это фотофиксация скорости движения. Здесь вопрос не в том, что кто-то нарушает больше или меньше. Здесь больше работает принцип неотвратимости ответственности. Сейчас мы планируем расширение и фиксацию других нарушений ПДД.

Ольга Коршун:

Каких? Александр Занимон:

Это и управление транспортным средством без прохождения государственного технического осмотра, без страховки, занятия полосы для движения общественного транспорта. Ольга Коршун:

Это тоже будет при помощи каких-то ноу-хау контролироваться? Александр Занимон:

Это будет контролироваться с использованием тех же самых камер фотофиксации, которые получили у нас достаточно большое распространение в последние годы. Ольга Коршун:

Кроме превышения скорости, есть еще что-то в топе? Александр Занимон:

В Минске достаточно активно распространено нарушение правил остановки, стоянки. То же самое управление без прохождения государственного технического осмотра. Это основные нарушения, которые, возможно, напрямую не влияют на безопасность дорожного движения, но создают определенные проблемы, пробки в городе, а это повышает нервозность, заставляет других водителей перестраиваться, принимать какие-то меры. Вот это уже влечет какие-то негативные последствия на дороге.

Ольга Коршун:

Есть нарушения, которые опасны для жизни. Например, если кто-то садится пьяным за руль. Как удается контролировать эту ситуацию? Александр Занимон:

Когда я еще начинал работать в милиции, количество выявляемых ежегодно пьяных водителей за рулем доходило до шестизначной цифры. На теперешний момент мы каждый год отмечаем снижение как количества лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, так и ДТП с участием этой категории водителей. На теперешний момент мы говорим, что порядка 18-20 тысяч в год мы фиксируем фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Какие основные новшества в законе «О дорожном движении»?

Ольга Коршун:

С сентября вступил в силу обновленный закон «О дорожном движении». Много новшеств. Какие основные вы бы выделили? Александр Занимон:

Закон затрагивает многие сферы. Большая часть из них, наверное, относится к специалистам, к организации дорожного движения. Что касается водителей. Чтобы нашим гражданам было комфортно путешествовать в другие страны, мы предусмотрели возможность выдачи международного водительского удостоверения. Немножко облегчили, наверное, жизнь участникам дорожного движения, которые не дружат с механической коробкой передач: предоставили возможность управлять исключительно с автоматической коробкой передач. Появились новые категории для самоходных машин, в частности это будет затрагивать интересы людей, которые управляют мотовездеходами.