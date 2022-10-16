Наталья Кочанова: «Я горжусь своими детьми». Большое интервью с председателем Совета Республики

Новости Беларуси. В День матери мы встретились с председателем Совета Республики, чтобы поговорить о настоящих ценностях, которые помогут нам измениться в лучшую сторону, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О государственной поддержке и семейной политике, об инклюзии и социальном сиротстве, о роли женщины в современном мире и важности материнства наш разговор с Натальей Кочановой.

Ольга Коршун, СТВ:

Сегодня у нас хороший повод, мы на неделе отметили День матери. Для нашей страны это действительно важный и значимый праздник. Как вы оцениваете, какая помощь государственная оказывается в нашей стране семьям, воспитывающим детей. И, возможно, в будущем нас ожидают какие-то новые меры поддержки? «Наше государство не уходило ни от одной своей обязанности»

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Действительно, это светлый такой праздник, который традиционно отмечается в нашей стране, День матери. И в нашей стране социальная поддержка семей, которые воспитывают детей, поддержка женщин, на мой взгляд, очень существенная. Это и пособия, которые выплачиваются женщинам, это и семейный капитал, и строительство жилья. А вот что касается дальнейшей поддержки, вы знаете, ведь ситуация сейчас не очень простая, в мире непростая ситуация. Но вместе с тем наше государство не уходило ни от одной своей обязанности, которые взяло на себя когда-то. И мы должны понимать, что будет какая-то возможность – будем еще пересматривать. Вот я хочу сказать, что мы в ближайшее время на экспертном совете будем рассматривать вопросы возможности использования семейного капитала. Посмотрим, исходя из практики применения, что сегодня еще необходимо сделать, чтобы это было комфортно для людей. Вы знаете, что досрочно использовать семейный капитал сегодня уже можно. И на строительство жилья, и на обучение детей. Но вместе с тем еще есть ряд предложений, которые поступили. И мы их будем рассматривать. Ольга Коршун:

Несмотря на то, что у нас действительно большая поддержка оказывается и женщинам, которые воспитывают детей, и в целом проводится такая активная политика поддержки семей, которые воспитывают детей. Тем не менее у нас есть детские дома и дети, которые там живут и воспитываются. Но мы в первую очередь имеем в виду социальное сиротство. Как сделать так, чтобы таких детей и таких родителей, которые по каким-то причинам, жизненным обстоятельствам, возможно, не могут воспитывать своих детей, стало в нашей стране как можно меньше? «20 тысяч сирот социальных в нашей стране. Такого быть не должно» Наталья Кочанова:

Сегодня в нашей стране, к счастью, биологических сирот совсем не много. В основном у нас дети – это социальное сиротство. Социальное сиротство – это когда при живых родителях, которых лишают родительских прав, на себя обязанность воспитателя берет государство. В частности это, как вы уже сказали, детские учреждения, детские социальные приюты на время, когда мы изымаем деток из семьи, потому что там невозможно находиться. Или замещающие семьи, что очень развито у нас сейчас. И поэтому, конечно, это не может не беспокоить нас, потому что практически 20 тысяч сирот социальных в нашей стране. Такого быть не должно, потому что когда ты встречаешься с этими детьми, ты понимаешь, насколько для них важна мама и насколько важна семья. Это дети настолько отзывчивые, они хотят быть с мамой, они хотят быть с папой. Несмотря на то, что они понимают, что там есть проблемы. Но, к сожалению, это невозможно. По той причине, что, как правило, у родителей есть какая-то зависимость, они не могут просто полноценно воспитывать ребенка. Что делать? Вы знаете, надо нам в этой ситуации работать всем. Это и статус семьи, это встречи, это работа с этими людьми, несмотря на то, что у них уже есть какие-то проблемы. Но то, что в нашей стране действуют социальные приюты, когда мы изымаем детей на полгода, чтобы дать одуматься родителям и подумать, что для них самое важное в жизни: твоя семья, твои дети или та зависимость, в которую ты попал. Это тоже своего рода такой, знаете, хороший инструмент, когда многие понимают и осознают, что надо одуматься. И твой ребенок где-то вдали от тебя, и он не имеет возможности общаться с тобой. Поэтому многие возвращаются детки в семьи, и дальше продолжают счастливо жить. А есть те случаи, когда уже ничего не помогает и приходится лишать родительских прав. Знаете, общественные организации должны активно включиться в эту работу. Очень это важно. Роль общественных организаций… Даже иногда, может быть, тебе не помогут твои родные и близкие, сколько поможет руководитель предприятия, коллега по работе. Даже иногда, когда ко мне обращаются с такими проблемными вопросами, мы подключаем нашу женскую организацию и вместе уже патронируем и ведем какие-то вопросы, которые касаются оказания помощи конкретной женщине или семье в целом.

Ольга Коршун:

Еще одна актуальная тема, которая сегодня всплывает в нашем обществе – это интеграция детей с психофизическими особенностями. Знаю, что и во время личных приемов эти вопросы всплывают, их затрагивают. Что мы можем сделать, чтобы таким детям было комфортно с нами жить и расти? Нам надо повернуть общество к этой проблеме Наталья Кочанова:

И обращаются, и я знаю достаточно много семей, которые воспитывают таких деток. На уровне государства уже много сделано. Очень много сделано. У нас в Кодексе об образовании инклюзивное образование. Тогда когда у нас нет теперь уже таких специальных школ, которые были раньше для детей с особенностями развития. Нет, они есть для слабослышащих, для плохо видящих деток. Но все остальное – это интеграция, инклюзия детей в социум. То есть они ходят в дошкольные учреждения, они учатся в школах. Государство сегодня пошло на то, что есть тьюторы, которые сопровождают детей с особенностями развития и эти детки учатся, достаточно успешно учатся. Мы действительно создали здесь, при Совете Республики, такой совет, где будут представители общественных организаций, тех родителей, которые имеют таких детей, врачи, педагоги. Почему? Чтобы общество повернуть к этой проблеме. Государство со своей стороны делает много. Надо сегодня, чтобы общество относилось по-другому. Вы понимаете, когда мне говорят о том, что все выстроено в системе образования… Но родители говорят: мы не хотим, чтобы в нашем классе был такой ребенок. Ведь это плохо. Такого быть не должно. У нас есть реабилитационные центры хорошие, здравоохранение сегодня работает. Но надо общество повернуть к этой проблеме, чтобы люди относились с пониманием, что эти все дети – это наши дети. Если есть такой ребенок, если есть такая семья, то надо быть рядом с ними, чтобы всем было комфортно и удобно. Это не только надо этой семье, это не только надо этому ребенку. Это надо нам всем, потому что это и милосердие, и сострадание, и поддержка в тяжелую минуту друг друга. Вот то, чего нам иногда не хватает. Ольга Коршун:

Продолжим тему воспитания. Уже немножко с другого ракурса. Мы сейчас часто говорим о том, что нужно воспитать патриота. Вот как его воспитать и возможно ли это чувство воспитать вообще? Когда у тебя есть основное в душе, ты никогда это не предашь Наталья Кочанова:

Конечно, возможно. Знаете, воспитывает все. Воспитывают культура, система образования, семья. Если мы говорим и относимся по-доброму, с любовью к своим родным, к своим близким, к своей стране, к своему городу, к тому месту, где ты работаешь и учишься. С любовью. Когда ребенок воспитывается в любви, в понимании происходящего, тогда, конечно, он вырастет, несомненно, имея свой стержень в жизни. Понимаете, это очень важно. Важно, чтобы у тебя были какие-то основы и те линии, через которые ты не сможешь переступить в этой жизни. И если вот это складывается, вот тогда можно сказать, что это патриот. Настоящий патриот. Всякое может произойти в жизни. В семье, в стране. Хуже, лучше, комфортнее. Материально более обеспечено. Или, наоборот, – хуже. Но, когда у тебя есть основное в душе, когда ты это чувствуешь и понимаешь, ты никогда это не предашь и ты всегда будешь по-доброму относиться. И к тому, где ты живешь, к своей стране, к тем людям, которые тебя окружают, к твоим родным и близким. Ольга Коршун:

Не могу не задать вопрос: вы успешны не только в карьере, но и в семье. У вас есть дети. Вот как совместить, раскройте секрет. Профессиональное для женщины и личное. Как не ставить перед собой вопрос: или-или. Или карьера, или семья.