Белорусы стали больше доверять отечественным лекарствам. Чем вызвана положительная тенденция?

Новости Беларуси. К мониторингу цен более активно подключились депутаты, профсоюзы, Комитет госконтроля, МАРТ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Продолжается и работа специальной группы во главе с председателем Совета Республики. Эксперты на своем уровне должны выработать систему контроля над ценообразованием. Как пояснил Президент, стоимость товаров приостановлена на время до выяснения всех обстоятельств и выработки того самого механизма, который поможет обуздать и цены, и, главное, тех, кто искусственно их накручивает.

За ценовой дисциплиной следят и в аптечных сетях. Министерство здравоохранения ввело мораторий на повышение цен на лекарства, медицинские изделия, технику и услуги. Проверяют и частные, и государственные аптеки. У продавцов фармпродукции есть четкий алгоритм формирования цен – их завышение считается нарушением лицензионных требований и может привести к уголовной ответственности или закрытию объекта.

Алексей Тимошенко, начальник управления Комитета государственного контроля Гомельской области:

В отдельных аптеках выявлено наличие в реализации лекарственных средств, цены на которые были выше, чем на аналогичные препараты на 5 октября. В настоящее время по требованию комитета собственниками приостановлена реализация препаратов по розничным ценам выше, чем на 5 октября. В адрес Минздрава направлен запрос на согласование реализации по таким ценам.

Изучают не только цены, но и ассортимент лекарств, а также условия их хранения. Сейчас Минздрав готовит два нормативных акта, которые уточняют порядок формирования цен для производителей лекарств и медтехники и непосредственно продавцов. А тем временем нельзя не отметить позитивную тенденцию. Белорусы стали больше доверять отечественным производителям и рублем голосуют за свои лекарства.