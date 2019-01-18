Специальная почтовая марка выпущена ко Дню спасателя

Новости Беларуси. Празднование 20-летия органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям началось с церемонии гашения особой почтовой марки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект разработан «Белпочтой» в сотрудничестве с МЧС и Министерством связи и информатизации. Уникальная марка уже сегодня попадет в альбомы белорусских и зарубежных коллекционеров.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: Наши коллеги из Министерства связи согласились вместе с нами разработать марку. Сегодня мы будем проводить процедуру гашения марки. Это тоже останется в истории, особенно тех, кто коллекционирует эти марки.

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси: Выпущено уже практически 1300 марок в Республике Беларусь. То есть они как исторические такие документы не только у нас остаются. Она используется для почтовых отправлений – это все более чем 190 стран эту дату увидят. Это какая-то популяризация того, что происходит в нашей стране.

Денис Ковш, командир отделения пожарной спасательной части № 1 Брестского областного УМЧС:

Хочу пожелать всем коллегам добра, удачи в жизни и меньше выездов на чрезвычайные ситуации. Чтобы работа оставалась на работе – дом есть дом. Всего самого хорошего. С праздником!

Я начальник караула. Я выезжаю во главе на пожары, руковожу тушением пожара.