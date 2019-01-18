«В условиях реального времени отрабатывать ликвидацию различных ЧС»: чему учат в университете гражданской защиты

19 января в стране отмечается День спасателя. То, что эта профессия не только уважаемая, но и престижная, показывают конкурсы в ВУЗах, где готовят специалистов МЧС.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – полковник внутренней службы, начальник факультета техносферной безопасности ГУО «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» – Андрей Бородако, курсант факультета предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ГУО «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» – Эдуард Говор и сержант внутренней службы, заместитель командира взвода факультета предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ГУО «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» – Павел Микьянец.