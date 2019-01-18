Как «Белагропромбанк» помогает раскрыть возможности каждого работника? Две реальные истории

За годы своей деятельности ОАО «Белагропромбанк» стало командой единомышленников, которая способствует эффективному функционированию банка и выполнению задач, поставленных государством. Банк предоставляет каждому возможность не только работать в команде профессионалов, но и постоянно развиваться, совершенствовать свои знания и навыки, а также построить успешную карьеру. И сегодня о рецепте личного успеха в «Белагропромбанке» расскажут две Анны.

Анна Халецкая, заместитель директора Юридического департамента ОАО «Белагропромбанк», начальник Управления договорной работы и судебной практики:

Это было место моей преддипломной практики и впоследствии мне повезло, меня заметили, пригласили на работу в банк и я с удовольствием пришла работать. Нужно сказать, наверное, что практически с первых дней практики я поняла, что именно «Белагропромбанк» – это то место, тот коллектив, в котором бы я хотела остаться работать.

Кто ищет возможности, тот обязательно их находит. Но чтобы двигаться дальше, нужно прилагать усилия, работать, работать и ещё раз работать! В активе Анны Халецкой – три высших образования, но и сейчас молодой руководитель – заместитель директора департамента – продолжает учиться, повышая свою квалификацию и осваивая новые дисциплины, которые ей необходимы для успешного творческого роста. Работа в банке – очень даже креативная.

Анна Халецкая:

Рутинной работой её ни в коем случае нельзя назвать. Безусловно, часть работы определена нормами законодательства, Банковского кодекса, но и, однозначно, это и творческий элемент тоже, когда придумываются новые продукты, задействована команда банка и в таком едином порыве, в том числе, и в творчестве достигаются такие успехи, когда мы идём навстречу к клиенту, становимся ближе.

Ежегодно в «Белагропромбанке» в различных обучающих мероприятиях принимают участие свыше 5 тысяч работников. Руководители и работники, включенные в кадровый резерв банка, проходят обучение основам менеджмента. Около 30% выпускников курса ежегодно продвигаются по карьерной лестнице банка. Анна Халецкая:

Я считаю, что для молодого специалиста «Белагропромбанк», в первую очередь, это огромное количество возможностей. Нашему молодому поколению, в первую очередь, я бы хотела пожелать использовать эти возможности, все возможности, которые даёт банк, постоянно развиваться, всегда стремиться к чему-то новому и изучать что-то новое.

«Белагропромбанк» ценит и поддерживает стремления сотрудников в реализации себя не только в профессиональной области. Совместно с Профсоюзной организацией банка и иными общественными организациями и объединениями, созданными на базе банка, организовываются туристические слёты и спартакиады, спортивные и интеллектуальные турниры, творческие конкурсы и фестивали и многое другое, что позволяет создать атмосферу, благоприятную для раскрытия и развития индивидуальных способностей и возможностей каждого работника.

Анна Перепечко, заместитель начальника Финансово-экономического управления Финансового департамента ОАО «Белагропромбанк»:

Я считаю, что мне очень повезло с руководителями, которые встретились на моем пути в «Белагропромбанке», с самого начала они меня поддерживали, рассмотрели во мне потенциал, стимулировали, способствовали моему дальнейшему обучению. Это были высококвалифицированные специалисты, у которых я смогла перенять их опыт.

В «Белагропромбанке» поддерживают раскрытие профессионального потенциала работников, помогают найти пути реализации их креативных идей и задумок для повышения качества банковского сервиса и оказания услуг населению.

Анна Перепечко:

Работа в банке – это не только цифры, это с общение с коллегами, это постоянное взаимодействие между различными подразделениями в банке. Хоть мы, в финансово-экономическом управлении, и не работаем с клиентами, всё равно мы постоянно взаимодействуем друг с другом, с нашими коллегами. У нас в банке проходит много интересных разных мероприятий.

Основываясь на своем опыте, Анна считает, что в банке каждый сможет найти для себя подходящую вакансию, независимо от того, это начинающий специалист или кандидат со стажем. В «Белагропромбанке» созданы все необходимые условия для успешного карьерного роста. Анна Перепечко:

У нас есть работа как с клиентами, где важно, чтобы человек был общительным, есть работа в бухгалтерии, где, может быть, человек не очень общительный, но любит работать с цифрами. Очень много разных направлений в деятельности банка, они очень обширные. Каждый может найти для себя работу здесь.