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Около 7,5 млн деревьев высадили в Минской области за один день акции «Аднавім лясы разам»

23 октября 2023 13:46
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Новости Беларуси. В Минской области подводят итоги акции «Аднавім лясы разам». В ней приняли участие более 10 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Задействован был весь центральный регион. Заранее определили делянки и культуры.

Около 7,5 млн деревьев высадили в Минской области за один день акции «Аднавім лясы разам»-1

В том числе и в Солигорском районе. Здесь помочь работникам лесного хозяйства могли все желающие. Лесовосстановлением в районе занимаются постоянно, а дополнительные руки никогда не помешают. Тем более несколько месяцев назад определенные участки пострадали из-за непогоды. Сейчас высаживали в основном саженцы сосны. Только в Старобинском лесхозе под посадку было выделено девять участков общей площадью почти 10 гектаров.

Около 7,5 млн деревьев высадили в Минской области за один день акции «Аднавім лясы разам»-4

Екатерина Михальчук, мастер леса Старобинского лесхоза:
С каждым все годом все больше участников, все интересней. Тем более, что мы участников поощряем призами. Совместными усилиями мы можем спасти белорусский лес и передать его нашим потомкам.

Всего в области за один день акции создали полторы тысячи гектара лесов – высадили около 7,5 миллиона деревьев.

# Государственная лесная политика # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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