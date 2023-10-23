Около 7,5 млн деревьев высадили в Минской области за один день акции «Аднавім лясы разам»

Новости Беларуси. В Минской области подводят итоги акции «Аднавім лясы разам». В ней приняли участие более 10 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Задействован был весь центральный регион. Заранее определили делянки и культуры.

В том числе и в Солигорском районе. Здесь помочь работникам лесного хозяйства могли все желающие. Лесовосстановлением в районе занимаются постоянно, а дополнительные руки никогда не помешают. Тем более несколько месяцев назад определенные участки пострадали из-за непогоды. Сейчас высаживали в основном саженцы сосны. Только в Старобинском лесхозе под посадку было выделено девять участков общей площадью почти 10 гектаров.

Екатерина Михальчук, мастер леса Старобинского лесхоза:

С каждым все годом все больше участников, все интересней. Тем более, что мы участников поощряем призами. Совместными усилиями мы можем спасти белорусский лес и передать его нашим потомкам.

Всего в области за один день акции создали полторы тысячи гектара лесов – высадили около 7,5 миллиона деревьев.