«Это замечательная традиция». В Минске подвели итоги Недели родительской любви

Новости Беларуси. В Минске подвели итоги Недели родительской любви, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Одним их красивых финальных моментов стал семейный праздник. Он прошел в Минском дворце детей и молодежи.

Среди подарков – яркие композиции от талантливых ребят и творческих коллективов. В программе – хореографические и вокальные номера, и даже театральные постановки в комедийном жанре. Проявить творчество ребята могли не только на сцене, но и на холсте бумаги. Учащиеся Дворца детей и молодежи подготовили выставку рисунков с портретами своих любимых мам.

Екатерина Хвасько, культорганизатор Минского государственного дворца детей и молодежи:

Сделать с душой праздник для наших мам и пап – это замечательная традиция. Нужно ее поддерживать, и когда весь наш Дворец, все наши коллективы с удовольствием принимают участие в таких мероприятиях, мы очень рады.