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«Это замечательная традиция». В Минске подвели итоги Недели родительской любви

23 октября 2023 13:48
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Новости Беларуси. В Минске подвели итоги Недели родительской любви, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Одним их красивых финальных моментов стал семейный праздник. Он прошел в Минском дворце детей и молодежи.

«Это замечательная традиция». В Минске подвели итоги Недели родительской любви-1

Среди подарков – яркие композиции от талантливых ребят и творческих коллективов. В программе – хореографические и вокальные номера, и даже театральные постановки в комедийном жанре. Проявить творчество ребята могли не только на сцене, но и на холсте бумаги. Учащиеся Дворца детей и молодежи подготовили выставку рисунков с портретами своих любимых мам.

«Это замечательная традиция». В Минске подвели итоги Недели родительской любви-4

Екатерина Хвасько, культорганизатор Минского государственного дворца детей и молодежи:
Сделать с душой праздник для наших мам и пап – это замечательная традиция. Нужно ее поддерживать, и когда весь наш Дворец, все наши коллективы с удовольствием принимают участие в таких мероприятиях, мы очень рады.

«Это замечательная традиция». В Минске подвели итоги Недели родительской любви-7

Концерты, мастер-классы, выставки и встречи. Всю неделю креативные программы презентовал каждый район столицы. Это возможность еще раз сказать теплые слова самым родным людям.

# Брак и семья # общество # Екатерина Хвасько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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