«Начинаем дружить с другими университетами». Международный молодёжный форум открылся в Минске

Новости Беларуси. От студенческих инициатив до масштабных проектов. В Минске открылся международный молодежный форум «М.И.Р.– Молодежь. Интеграция. Развитие». Масштабной площадкой для диалога стал Белорусский государственный университет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше сотни студентов из 16 вузов приехали сюда со всех уголков Беларуси и России, чтобы поучаствовать в мероприятии. Тема этого года: «Инициативы в контексте мира и созидания». Всю неделю учащиеся будут обмениваться опытом исследований и разработок в области экологического, социального и корпоративного управления. Для занятий выбрали популярный формат воркшопов. Это значит, что полученную теорию ребята сразу же будут применять на практике.

Владислав Росликов, председатель Студенческого совета Белорусского государственного университета:

Начинаем дружить с другими университетами. Осознаем, как у них все устроено, как у нас, перенимаем какие-то новые практики для себя. Конечно, такое партнерство надо поддерживать. Буквально в нашем Студенческом совете мы заключили до 40 соглашений с вузами партнеров. Не только из Беларуси и Российской Федерации.

Тимофей Суслов, студент Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана (Россия):

Опыт международного взаимодействия с другими организациями, структурами, университетами крайне важен. В первую очередь, чтобы обмениваться опытом и делиться проблемами. Именно для этого мы здесь собрались. Мы поднимем ряд вопросов, которые сможем обсудить с нашими коллегами из Беларуси, чтобы какие-то практики внедрить в Москве, а какие-то посоветовать нашим коллегам.