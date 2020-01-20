«Знания, которые не дают в школе». Как проходил отборочный этап турнира по интеллектуальным играм в Жодино

Новости Беларуси. Развивая интеллект. Синхронный отборочный этап 27-го национального чемпионата по интеллектуальным играм провели накануне на двух десятках площадок в Жодино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего в нем приняли участие более 400 команд из разных уголков Беларуси. В каждой – по шесть человек. Ребята отвечали на 45 вопросов в формате игры «Что? Где? Когда?».

Тематику заданий выбирали самую разную, так что можно смело говорить о широком кругозоре игроков. Вопросы хранились в строгом секрете и даже членам жюри были известны только за 2 минуты до начала интеллектуального соревнования. Конкуренция, как отмечают участники, в обоих турах была на высоте.

Данила Латош, учащийся Белорусской государственной академии связи:

Атмосфера здесь очень приятная. Участие в этом отборочном этапе дает нам возможность потом участвовать в более крутых турнирах по Беларуси, поэтому это довольно приятно.

Елизавета Авхименко, учащаяся жодинской средней школы № 8:

Это дало мне, во-первых, самых настоящих и лучших друзей, с которыми мы до сих пор идем вместе, а также знания, которых не дают в школе.