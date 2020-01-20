«Знания, которые не дают в школе». Как проходил отборочный этап турнира по интеллектуальным играм в Жодино
Новости Беларуси. Развивая интеллект. Синхронный отборочный этап 27-го национального чемпионата по интеллектуальным играм провели накануне на двух десятках площадок в Жодино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего в нем приняли участие более 400 команд из разных уголков Беларуси. В каждой – по шесть человек. Ребята отвечали на 45 вопросов в формате игры «Что? Где? Когда?».
Тематику заданий выбирали самую разную, так что можно смело говорить о широком кругозоре игроков. Вопросы хранились в строгом секрете и даже членам жюри были известны только за 2 минуты до начала интеллектуального соревнования. Конкуренция, как отмечают участники, в обоих турах была на высоте.
Данила Латош, учащийся Белорусской государственной академии связи:
Атмосфера здесь очень приятная. Участие в этом отборочном этапе дает нам возможность потом участвовать в более крутых турнирах по Беларуси, поэтому это довольно приятно.
Елизавета Авхименко, учащаяся жодинской средней школы № 8:
Это дало мне, во-первых, самых настоящих и лучших друзей, с которыми мы до сих пор идем вместе, а также знания, которых не дают в школе.
Вадим Кузмич, региональный представитель Белорусской лиги интеллектуальных команд по Минской области:
Организация подобных чемпионатов очень важна. Дети учатся логически мыслить, учатся работать в команде, не стесняются высказывать то, что у них в голове. Умеют слушать и, что важно, слышать своих коллег.
К слову, финал чемпионата пройдет в конце апреля. В нем примут участие 35 лучших команд. Именно они будут соперничать за возможность отправиться на чемпионат Европы, который состоится в мае в Гомеле.