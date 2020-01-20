Дефицит сотрудников и снижение травматизма на производстве. Профсоюзы Минска подвели итоги своей работы за 5 лет

Так, производства простаивают в 5 раз меньше и в 8 раз реже переходят на неполный рабочий день. Очевидна положительная динамика зарплат, в то же время обеспокоенность вызывает рост цен. Среди слабых мест – охрана труда. В Минске показатели травматизма и смертельных случаев ниже, чем в других регионах, но профсоюзы стремятся к нулевому травматизму.

Ситуация с безработицей за этот период также изменилась. Если 5 лет назад не хватало вакансий, то теперь дефицит сотрудников. С одной стороны, все желающие могут обеспечить себе заработок, но с другой это значит, что неукомплектованные предприятия испытывают трудности в производстве.

Николай Белановский, председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов:

Мы не идеализируем ситуацию, потому что видим, что многим людям надо еще помогать и в сохранении рабочего места, и в повышении заработной платы, потому что жизнь дорожает. Мы видим, что рыночные отношения принесли не только плюс, но и негативные явления в ценообразовании.

Нынешняя ситуация на международном рынке требует объединения усилий всех нас, белорусов. Мы можем только своими руками, своей головой произвести продукцию лучше, качественнее. Это залог благосостояния и совместной работы.