Дефицит сотрудников и снижение травматизма на производстве. Профсоюзы Минска подвели итоги своей работы за 5 лет
Новости Беларуси. 20 января профсоюзы столицы подводят итоги пятилетней работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Результатами поделились с журналистами.
Так, производства простаивают в 5 раз меньше и в 8 раз реже переходят на неполный рабочий день. Очевидна положительная динамика зарплат, в то же время обеспокоенность вызывает рост цен. Среди слабых мест – охрана труда. В Минске показатели травматизма и смертельных случаев ниже, чем в других регионах, но профсоюзы стремятся к нулевому травматизму.
Ситуация с безработицей за этот период также изменилась. Если 5 лет назад не хватало вакансий, то теперь дефицит сотрудников. С одной стороны, все желающие могут обеспечить себе заработок, но с другой это значит, что неукомплектованные предприятия испытывают трудности в производстве.
Николай Белановский, председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов:
Мы не идеализируем ситуацию, потому что видим, что многим людям надо еще помогать и в сохранении рабочего места, и в повышении заработной платы, потому что жизнь дорожает. Мы видим, что рыночные отношения принесли не только плюс, но и негативные явления в ценообразовании.
Нынешняя ситуация на международном рынке требует объединения усилий всех нас, белорусов. Мы можем только своими руками, своей головой произвести продукцию лучше, качественнее. Это залог благосостояния и совместной работы.
Сегодня было подписано трехстороннее соглашение между профсоюзами столицы, Мингорисполкомом и Белорусской ассоциацией промышленности. В документе затронуты вопросы повышения эффективности работы, социальной защищенности и ряд других.