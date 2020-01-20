Как избежать пожара? МЧС проводит масштабную акцию «Безопасность – в каждый дом» по всей Беларуси

Она призвана привлечь внимание к проблеме пожаров и гибели на них людей. Уже сегодня – первый этап. В фокусе внимания – люди, злоупотребляющие алкоголем и ведущие асоциальный образ жизни.

Новости Беларуси. «Безопасность – в каждый дом». Масштабная акция МЧС начинается 20 января в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели посетят наркологические диспансеры, встречи также организуют в центрах безопасности и аварийно-спасательных частях. Кроме того, в течение месяца проблему пожаров обсудят в трудовых коллективах, со студентами вузов и колледжей, а также с пожилыми людьми.

Организаторы акции поищут нестандартные формы общения. Например, студенты станут участниками ток-шоу, а пенсионеры споют в «Караоке-безопасности». В МЧС подчеркивают: практически половина пожаров возникает по вине людей, что и объясняет повышенное внимание к этой теме.