Они вписали свои имена в историю Беларуси. Рассказываем о тех, кто получил премии во Дворце Республики

Новости Беларуси. На неделе состоялась еще одна торжественная церемония, еще одна примета первых новогодних дней в нашей стране – вручение премии «За духовное возрождение», специальной премии деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Глава государства лично отметил тех, кто сохраняет и обогащает национальную культуру, каждый год удивляет невероятными достижениями. Это люди, которые работают без оглядки на вознаграждения и благодарности. Потому что без дела жизни себя не представляют. Но которым так важно внимание. Алена Сырова – о тех, для кого духовное возрождение – не просто слова.

Иногда переходим какие-то границы и страдает наша духовность и наша жизнь. С молитвой, мольбой или простым желанием замедлиться, подумать в окружении свечей, лампад и перед ликами святых – тысячи приходят в храм. Оказавшись на распутье, к нему идут за мудрым советом, а он вот уже почти 60 лет служит Господу и как может бережет каждого прихожанина от перехода за те самые, «духовные границы».

Иоанн Хорошевич – один из самых почтенных священнослужителей Беларуси, известен далеко за её пределами. Настоятель церкви Марии Магдалины, что в Минске, многое сделал для того, чтобы храм и территория возле преобразилась, а путь белорусов к вере стал ближе.

Иоанн Хорошевич, настоятель прихода храма Равноапостольной Марии Магдалины:

С ходу не услышат тебя, поэтому стараемся найти время, оговорить его и встретиться «один на один»: посидеть, поговорить по душам, как говорят. И услышать и эту радость, и эту боль, с которой человек пришел. Понять. Ведь идут к врачу и мы молимся за руки врачующих. Почему? Чтобы Господь открыл ему разумение, как подойти к этой проблеме, с которой человек пришел. Оттолкнуть (Боже упаси) нельзя. Получается так, что уврачуется то, что было больным.

Таких людей, которые «просто делают свою работу», превыше материальных наград и званий ставят духовные идеалы и цели, в нашей стране ценят особенно. Ведь именно эти сподвижники и есть олицетворение самых белорусских качеств – доброты, великодушия и трудолюбия. Вот уже 23 года кряду в рождественские дни Президент страны лично отмечает тех, кто возвращает веру в чистоту помыслов и бескорыстность дел. Аляксандр Лукашэнка: намінанты прэміі «За духоўнае адраджэнне» сваімі справамі і ўчынкамі замацоўваюць у нашых сэрцах веру ў дабро

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Адзначаем тых, хто ўзбагачае нацыянальную культурную скарбніцу, займаецца патрыятычным выхаваннем моладзі, узмацняе міжнародны аўтарытэт нашай краіны.



Сімвалічна, што напярэдадні 75-годдзя Вялікай Перамогі мы ўручаем прэмію «За духоўнае адраджэнне» Беларускаму грамадскаму аб’яднанню ветэранаў. Адзначым іх уклад у захаванне памяці аб подзвігу народа і актыўную гуманітарную дзейнасць.





А наша традыцыйная прэмія «Беларускі спартыўны Алімп» няхай натхняе айчынных спартсменаў на новыя здзяйсненні на будучых Гульнях у алімпійскім Токіа.





10 лет работы целого творческого коллектива – картографов, историков, учёных, архивистов и века истории белорусской земли нашли воплощение в четырех томах Большого исторического атласа.

Кропотливый труд: с нуля приходилось создавать многие карты, наносить на них даже самые крошечные населенные пункты. Все для того, чтобы каждый мог проследить истории своей Родины, узнать всё: как менялись названия, владельцы и судьба отдельно взятой деревеньки.





Галина Ляхова, главный редактор РУП «Белкартография»:

А какая уникальная генеральная карта в 4-м томе – я бы хотела ее особенно отметить. Она отражает состояние белорусских земель в XX и XXI веке. Но начинается отсчет с Великой Отечественной войны. На этой карте представлены населенные пункты, которые существовали и в годы Великой Отечественной войны исчезли, многие из них уже не восстановились, а часть населенных пунктов восстановилась.

Кроме этого, на карте представлены населенные пункты, изменения в которых происходили до настоящего времени. Часть из них ликвидировались из-за того, что численность населения сводилась к нулю. И эту информацию можно увидеть на этой генеральной карте.

Атлас поделён на четыре периода жизни нашей страны, заключительный четвертый том отражает современность. Какими будут следующие страницы в этом атласе, во многом зависит от тех, кто на неделе поднимался на сцену Дворца Республики за наградой из рук главы государства. Ведь именно этим людям в огромном разнообразном мире удается сохранить уникальность и самобытность белорусов, а значит, право ощущать себя полноценной, но всё же отдельной частью большого мира.

Почти 60 лет назад 28 молодых и талантливых учеников старейшей белорусскоязычной гимназии Минска своей любовью к «нашей» музыке заразил Дмитрий Ровенский.

Так появились «Дударики» – любительский фолькансамбль при обычной школе, который сегодня много гастролирует и известен далеко за пределами страны. Стать его частью могут только ученики гимназии, потому состав регулярно меняется.

Дмитрий Ровенский, художественный руководитель ансамбля «Дударики»:

Учимся играть по слуху, не по нотам, которые сыграешь 20 раз и будет все одно и то же. Это детям быстрее и интереснее. По слуху будут разные вариации, будет отличаться. Это все народное! Теперь у нас открыты все классы белорусской народной музыки, то есть класс скрипки, духовых инструментов (дуда, соломка, жалейка и дудка, естественно), класс цимбал, народные танцы, народная песня.

Возможно, не в тональности праздника, зато согласно принципов белорусов – говорить обо всем глядя в глаза и не подменяя понятия. Наш Президент во время торжественной церемонии затронул волнующую многих тему о незыблемости суверенитета Беларуси. Поводом для сомнений и подобного рода разговоров стали трудности в переговорах с Россией и различные спекуляции на эту тему. А ведь решается исключительно экономический вопрос и здесь совсем не кстати излишняя нервозность. Александр Лукашенко: сейчас очень острый период существования нашего государства, и не дай бог неверный шаг – мы потеряем всё

Александр Лукашенко:

Никогда в жизни нашему народу не предоставлялась такая возможность без крови построить, заложив основу с нуля, оставшись на обломках, осколках огромной империи, суверенное и независимое государство. И мы не имеем права не воспользоваться этой уникальной возможностью. Ибо будем, как это было всегда (как историк вам говорю) спотыкаться о собственное нытье, о собственные разглагольствования и пожелания. А потом будем объяснять оставшемуся на этой земле народу, почему у нас не получилось.

Потому, конечно, важно прививать любовь к своему с самых ранних лет, а еще создавать поводы для гордости. С этим как никто справляются лауреаты спецпремии Президента – деятели культуры и искусств. В 2020 году глава государства удостоил наград восемь коллективов. Среди них и любительский симфонический оркестр из Молодечно, гастрольный график которого не уступает даже именитым профессиональным.

Подружить классику и современность удалось на Родине Марка Шагала – в музее истории Витебского народного художественного училища. Купеческий особняк век назад был превращен легендарным живописцем в первое художественное учебное заведение на территории современной Беларуси – место, где за короткий период были заложены основы искусства авангарда.

Сейчас дом по улице Шагала превращен в ультрасовременный музей. Исторические интерьеры буквально напичканы современной мультимедийной техникой. На старых афишных тумбах – мониторы, на которых отражается вся информация о культурной жизни Витебска прошлых лет. Присуждены 5 премий «За духовное возрождение» и 10 специальных премий Президента Беларуси Ничто так не объединяет, как спорт, потому особых наград, конечно, удостоены наши атлеты и те, кто помогает покорять спортивный Олимп.