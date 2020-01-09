Присуждены 5 премий «За духовное возрождение» и 10 специальных премий Президента Беларуси

Новости Беларуси. Главным событием в нашей стране обещает стать церемония награждения лауреатов премии «За духовное возрождение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Её удостоены лучшие из лучших: духовенство, педагоги и врачи, историки и спортсмены, культурные и общественные деятели.





Эти престижные награды присуждаются людям, добившимся выдающихся результатов в духовно-культурной и гуманитарной деятельности. Всего по итогам 2019 года присуждены 5 премий «За духовное возрождение».

Среди лауреатов – коллектив Брестского областного краеведческого музея, который ратует за сохранение национального культурного достояния. Как результат – создание обновленной экспозиции в филиале музея.

Александр Корецкий, старший научный сотрудник археологического музея «Берестье»:

Аудиогид появился на разных языках: есть на английском, есть на китайском, есть на польском, русском и белорусском. Т.е. пять языков всего. Если не хватает гидов (а это вполне серьезная проблема в туристический сезон) воспользовавшись смартфоном, можно узнать какую-то информацию. Плюс она стала более современной.

По итогам года присуждены и 10 специальных премий Президента. В этот раз, в числе прочих, высокую оценку получили сотрудники музея «Витебский центр современного искусства». Коллектив награжден за создание экспозиции музея истории Витебского народного художественного училища и проведение масштабных выставочных проектов.

Максим Маркевич, заведующий филиалом «Витебское народное художественное училище»:

Гэта даволі цудоўна, што наша работа, работа калектыву музея «Віцебскі цэнтр сучаснага мастацтва» не засталася без увагі, даволі высокай увагі. Калі б не адкрыццё гэтага музея, гэтага філіяла, не было арганізацыі ў Віцебску такіх буйных рэзанансных выстаў, як Восіп Цадкін «Вяртанне», Аляксандр Родчанка і іншыя, якія таксама атрымалі вялікі поспех сярод насельніцтва і гасцей нашага горада.



