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Они вносят большой вклад в настоящее и будущее Беларуси. Президент вручил госнаграды заслуженным людям страны

02 июля 2020 13:35
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Новости Беларуси. В знак признательности за выдающиеся профессиональные достижения. В преддверии Дня Независимости Президент Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на вручении госнаград: наше главное богатство – народ. Белорусская земля веками славилась талантами

Они вносят большой вклад в настоящее и будущее Беларуси. Президент вручил госнаграды заслуженным людям страны-1

Они вносят большой вклад в настоящее и будущее Беларуси. Президент вручил госнаграды заслуженным людям страны-3

Среди приглашенных те, кто своим ежедневным трудом вносит большой вклад в настоящее и будущее Беларуси. Аграрии, готовые в любых обстоятельствах обеспечить продовольственную безопасность. Медики, которые показали беспрецедентный пример служения обществу и продолжают героически сражаться с COVID-19. Представители силовых ведомств, на чьих плечах самые запутанные дела, обеспечение национальной безопасности, защита государства от внешних угроз и терроризма. В зале также педагоги, деятели культуры и спортсмены. Благодаря этим людям мы можем гордиться своей страной.

Они вносят большой вклад в настоящее и будущее Беларуси. Президент вручил госнаграды заслуженным людям страны-6

Они вносят большой вклад в настоящее и будущее Беларуси. Президент вручил госнаграды заслуженным людям страны-8

Президент отметил, что каждый из белорусов, удостоенных сегодня высоких наград, является еще и безоговорочным лидером мнений.   

Они вносят большой вклад в настоящее и будущее Беларуси. Президент вручил госнаграды заслуженным людям страны-11

Они вносят большой вклад в настоящее и будущее Беларуси. Президент вручил госнаграды заслуженным людям страны-13

Они вносят большой вклад в настоящее и будущее Беларуси. Президент вручил госнаграды заслуженным людям страны-15

Отметим, что те, кто сегодня удостоен звания «народный» и «заслуженный», стали обладателями соответствующих нагрудных знаков совершенно нового образца – их утвердили буквально накануне торжественного мероприятия.

Они вносят большой вклад в настоящее и будущее Беларуси. Президент вручил госнаграды заслуженным людям страны-18

Виктор Альшевский, художник, заслуженный деятель искусств Беларуси:
Главная награда – это, видимо, та особенность, что ты на правильном пути, будем так говорить, что ты отдаешь дань своей стране, своей Родине за тот труд, который вложен в тебя. И ты должен сделать что-то особенное, чтобы прославить нашу великую Родину.  

Они вносят большой вклад в настоящее и будущее Беларуси. Президент вручил госнаграды заслуженным людям страны-21

Они вносят большой вклад в настоящее и будущее Беларуси. Президент вручил госнаграды заслуженным людям страны-23

Еще один обязательный атрибут таких праздничных дней во Дворце Независимости – экскурсия для виновников торжества. Их провели по залам, где каждый день принимают знаковые для страны и не только решения. Гостей поразило внутреннее убранство дворца, сделанное руками таких же талантливых и профессиональных белорусов, как герои сегодняшнего дня.   

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Виктор Альшевский # Фотофакт

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