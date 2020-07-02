Они вносят большой вклад в настоящее и будущее Беларуси. Президент вручил госнаграды заслуженным людям страны

Новости Беларуси. В знак признательности за выдающиеся профессиональные достижения. В преддверии Дня Независимости Президент Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко на вручении госнаград: наше главное богатство – народ. Белорусская земля веками славилась талантами

Среди приглашенных те, кто своим ежедневным трудом вносит большой вклад в настоящее и будущее Беларуси. Аграрии, готовые в любых обстоятельствах обеспечить продовольственную безопасность. Медики, которые показали беспрецедентный пример служения обществу и продолжают героически сражаться с COVID-19. Представители силовых ведомств, на чьих плечах самые запутанные дела, обеспечение национальной безопасности, защита государства от внешних угроз и терроризма. В зале также педагоги, деятели культуры и спортсмены. Благодаря этим людям мы можем гордиться своей страной.

Президент отметил, что каждый из белорусов, удостоенных сегодня высоких наград, является еще и безоговорочным лидером мнений.

Отметим, что те, кто сегодня удостоен звания «народный» и «заслуженный», стали обладателями соответствующих нагрудных знаков совершенно нового образца – их утвердили буквально накануне торжественного мероприятия.

Виктор Альшевский, художник, заслуженный деятель искусств Беларуси:

Главная награда – это, видимо, та особенность, что ты на правильном пути, будем так говорить, что ты отдаешь дань своей стране, своей Родине за тот труд, который вложен в тебя. И ты должен сделать что-то особенное, чтобы прославить нашу великую Родину.