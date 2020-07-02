«У меня четверо внуков». Истории четырёх женщин, возраст которых сложно угадать

Новости Беларуси. Вежливые мужчины никогда не спрашивают у женщин, сколько им лет. А это все потому, что в любом возрасте они прекрасны. И это докажут героини нашего сюжета. Знакомьтесь, Альбина Ивановна. По внешности угадать ее возраст не получится. Не удивляйтесь, ей уже 80. Все, кто знаком с этой женщиной, знают, что она – настоящий ураган.

Организовала танцевальный кружок для ровесников, спортивную секцию, работает как волонтёр. Полвека трудилась медиком. Поэтому и ЗОЖ-ориентирована.

Альбина Пожаева:

Я веду мастер-класс по карвингу, я занимаюсь пилатесом, мастер-класс веду по тесту, показываю, как делать пельмени, чебуреки, пироги как печь.

Особая любовь Альбины Ивановны – терапевтический парк в переулке Клумова. Здорово отдыхают здесь всем районом. Сотни цветов – георгины, петунии, розы. Выкрашенные лавочки и художественные кормушки для птиц. Все – дело рук бабушки-энерджайзера и ее команды. Альбина Пожаева:

Каждый день здесь поливаем, когда сухо, полем, сажаем цветы. И, вы знаете, получаем огромное удовольствие от того, что мы делаем. Потому что люди приходят, особенно много на скамеечках вечером сидит людей, отдыхают, смотрят. Здесь можно и инвалидам подъехать на колясочке. Почему такие высокие клумбы сделаны, они могут тоже участвовать в посадке, прополке. Ну и вообще получают все удовольствие от этого парка.

А теперь отправляемся в храм музы. Оперный известен удивительными историями и легендами. Почти все их знает Любовь Викторовна. Театр начинается с вешалки, а отвечает за нее костюмер. Трудовая книжка лежит здесь с 1968-го года.

«Большой» стал ее судьбой с самых первых дней. Мама была балериной и после войны жила в театре с маленькой дочерью. И вот уже Любовь Викторовна готовится встретить свой седьмой юбилей.

Любовь Карпилова, костюмер Большого театра оперы и балета Беларуси:

Это моя жизнь. Театр – это моя жизнь. Меня здесь держит то, что ко мне все хорошо относятся, и я тоже ко всем хорошо отношусь. Это действительно так, это не просто красивые слова. Потому что я стараюсь, чтобы людям было комфортно со мной работать.

А после рук Любови Викторовны артисты попадают в не менее опытные – гримера Валентины Петровны. В декабре этого года оперный стилист встретит юбилейную дату – 50 лет в театре. Сложно представить количество народных и заслуженных, которых она готовила к выходу на сцену. Авторитет у художника непререкаемый. Способна за короткое время создать образ хоть средневековой Европы, хоть Древней Греции. Каких только историй за полвека не было.

Валентина Штепа, художник-гример Большого театра оперы и балета Беларуси:

К началу спектакля не пришел ящик с нашими инструментами, с париками на «Щелкунчик», который весь в париках. И пришлось срочно ехать по театрам, по магазинам что-то закупать и находить, чтобы все прошло удачно. И все прошло очень удачно.

Активное долголетие, хорошее самочувствие, красота и позитив. Девиз по жизни Татьяны Анатольевны. Кандидат технических наук на пенсии точно не скучает. Организовала кружок по изучению йоги. Не всякий молодой обладает такой гибкостью и растяжкой. В свои 71 о проблемах с сердцем, суставами и сосудами не слышала никогда.