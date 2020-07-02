Серебряный ангел в ТЦ, ЖКХ в здании бывшего госпиталя, 100-летняя школа раввинов. Путешествуем по Клецку

Современный и уютный Клецк. В программе «Центральный регион» рассказываем, чем привлекает туристов город на реке Лань. Большинство объектов гражданской архитектуры – это заводы, жилые дома, больницы, школы. Сосредоточены учреждения, как это часто бывает, в центре района. Так что пробираться к ним через высокую траву точно не придется. Достаточно найти на карте ЖКХ, и вы узнаете, как выглядел госпиталь ХХ века. Так уж получилось, что в здании из красного кирпича в стиле модерн сейчас находится жилищно-коммунальная организация.

Александр Мысло, заместитель директора Клецкого ЖКХ:

После госпиталя здесь разместилась средняя школа. После нее – военкомат. До конца 90-ых он тут существовал. Потом, после расширения, Клецкое ЖКХ. 9 лет назад при замене теплосетей возле здания строители сделали довольно жуткую находку. Обнаружили останки человеческих костей.

Александр Мысло:

После идентификации стало ясно, что это останки не Первой, и не Второй мировой войны, а времен крымских татар. Останки были перезахоронены в месте, где произошла битва с крымскими татарами. Но несмотря на весьма непозитивное прошлое здания, нынешние его обитатели к строению относятся более, чем трепетно. Рассказать могут про каждую деталь интерьера.

Вероника Сайко, корреспондент:

Напоминает, конечно, больничные коридоры. Александр Мысло:

Да, бывает, сидишь в кабинете и представляешь, где какое отделение находилось. Вероника Сайко:

А не страшно тут работать, зная, что здесь люди страшными болезнями болели, умирали… Захоронения еще эти. Александр Мысло:

Если бы была возможность заглянуть в то время, то было бы интересно. Но за работой это все уходит на второй план.

Если бывший госпиталь был отреставрирован и получил второй шанс на жизнь, то местной иешиве повезло меньше. Еврейская школа раввинов появилась в Клецке в 1929 году. Ее основатель Аарон Котлер в начале Великой Отечественной войны уехал из Клецка в Америку. И там стал одним из самых известных духовных лидеров. После Второй мировой в Клецке осталось всего несколько евреев. Для сравнения: в конце XIX века они составляли 70 процентов населения. Здание школы тоже переживало не лучшие времена. Сначала там расположился центр культуры, потом – магазин. Но в 2014 году строение снова использовали по назначению.

Марина Бобко, директор музея истории Клетчины:

После долгого молчания, через 70 лет, в здании прошел урок Торы. Его провел последователь основателя школы – Аарона Котлера. Сюда съехались представители еврейской общины со всего мира. Надеемся, что самое светлое будущее у этого здания. Планируется реконструкция с последующим размещением здесь музея. Вероника Сайко:

Если обойти здание – можно обнаружить такую вот пристройку. Когда-то это была жилая квартира. Она появилась здесь после войны, когда такие строения не нужно было регистрировать. Люди здесь жили до 2018 года. Потом здание перешло на баланс местного музея. Людям предложили переехать в более комфортабельное жилье. Здание законсервировано. Висят замки, которые защищают его от вандалов. Нет ни одной маленькой щелочки, чтобы заглянуть внутрь. Окна располагаются высоко – так что обычные путешественники так и не узнают, что же там внутри.

Современный Клецк все также с радостью принимает гостей самого разного вероисповедания, растет и развивается. Сейчас здесь живет 12 000 человек. Вечерами гуляют по набережной среди деревянных скульптур, фотографируются на пешеходной улице и любуются фонтанами. По воскресеньям посещают храмы, водят детей в парки, иногда обсуждают слухи. В общем, живут тихой и размеренной жизнью.

Марина Карпович, заместитель начальника отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Клецкого райисполкома:

В 2019 году в городе Клецке реконструировали парк, была установлена спортивная площадка, танцплощадка. Построен сухой фонтан.

Игорь Давыдок, заместитель председателя Клецкого Райисполкома:

В этом году уже построен 18-квартирный дом. На следующий год мы планируем представить 40-квартирный и 60-квартирный дома.

Клецк небольшой, и его без труда можно обойти пешком. Маленькие улочки скрывают много интересного. Например, здесь, на улице Советской, прямо в стене торгового центра спрятался серебряный ангел. Такой же установлен в литовском Аникщяе. Это город-побратим Клецка.

А на улице Победы на фасаде здания можно увидеть маленькую девочку, вырезающую из бумаги год основания местечка.