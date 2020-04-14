110 порций готовит с 6 утра. Горячие обеды развозят волонтёры Красного креста врачам

Пандемия поставила весь мир на паузу, но это не повод паниковать, а стимул быть добрее. Красный Крест совместно со столичным кейтерингом в поддержку врачей запустили акцию «Медобед». Теперь каждую пятницу «четвёрку» от цейтнота спасают горячие обеды.

Дарья Полякова, руководитель кейтеринга:

Очень много слов благодарности было через Красный Крест, напрямую в Instagram. Видно, что для них это, наверное, поддержка, что люди ценят то, что они делают.

А пока работа на кухне кипит. Больше витаминов, меньше холестерина и максимум азербайджанского солнца. Шеф-повар знает, чем взбодрить и удивить. 110 порций готовит с коллегами с 6 утра, чтобы с пылу-жару к героям сегодняшних дней. Екатерина Зязюлина, су-шеф ресторана:

Всегда с огоньком, с задором начинаешь работать. Еще очень приятно, когда люди отвечают тебе тем же добром, очень многие хвалят.

Талех Рахимов, шеф-повар ресторана:

Наш салат состоит из свежих помидоров, огурцов, листьев салата и оливкового масла. Суп из цукини, морковки, фасоли, гороха и кукурузы.

На этот раз плов во главе меню. И если вы захотите сделать удаленку вкусной, наш рецепт для вас.

Талех Рахимов:

Мы сперва варим рис, потом надо его вовремя забрать, мешаем его с восточными приправами, ставим на маленький огонь – примерно на 1-1,5. Потом тушим свинину вместе со стручковой фасолью, добавляем туда сушеный виноград и ставим на маленький огонь, чтобы чуть-чуть еще пропарился. Соль, перец и шафран.

Благо, неравнодушных организаций оказалось немало. Раз в неделю едят как дома сотрудники кожно-венерологического диспансера. Инна Прудникова, координатор акции «Медобед» Белорусского общества Красного Креста:

Мы уже начали привозить и кофе, все такие инициативы мы стараемся поддерживать. Каждый день в 10-ю больницу мы тоже будем возить эти горячие обеды.

Дарья Полякова:

Нужны ресурсы. Немножко начинают подключаться какие-то партнеры, уже предлагают понемножку помощь. Более того, Красный Крест уже доставил более 10 тонн воды в 8 лечебных учреждений Минска. Формат во время пандемии исключительно бутилированный.

Светлана Кондратьева, главная медицинская сестра УЗ «3-я городская клиническая больница имени Е.В. Клумова»:

Всегда мы оказывали вам помощь, а сейчас вы оказываете помощь нам, за это вам огромное спасибо! У нас круглосуточный режим, и, более того, у нас даже есть люди, которые отсюда просто не выходят, в частности и я. У меня работают сутки, по двое, по трое. Спасибо им огромное!

Вкусно готовят? Светлана Кондратьева:

Вкусно готовят, с душой и с любовью! Медобеды нужны не только в столице, но и в регионах, поэтому в планах расширять волонтерство. К слову, автоматически стать партнером и помочь может каждый из нас.