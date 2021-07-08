«Даже мне в эфире говорить противно, какие люди». Азарёнок об антигероях своих рубрик

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»: Мы выяснили, что вы любите родину бесплатно. Но как вы относитесь к информации, которая уже появляется, о конкретных суммах для селебрити, в том числе и ваших бывших коллег, за предательство? Мы увидим эти подтверждения, если они будут подтверждены документально, в ваших программах?

Григорий Азаренок, СТВ:

Конечно. Если мы будем знать точно, что тот или иной персонаж получил конкретные деньги, мы об этом, безусловно, расскажем. Мы это знаем, но просто это же оформлялось всегда не конкретно «пришел кто-то к тому же Мартыненко, Дудинскому или еще какому-то, дал денег, вот, ты будешь революционером». Это было через ивент-агентства, через какие-то белгазпромбанковские истории с этими ульями, моламолами и так далее. Льготу где-то кому-то какую-то дадут. Сулили золотые горы, и они это воспринимали. По крайней мере, я такие истории знаю. Это довольно сложно выкопать в деталях, так это все рассказать. Но по крайней мере их поступки сами о себе хорошо говорят.

Я делал Азарова. Спросил у товарищей из Главного управления по борьбе с преступностью и коррупцией, что они знали об этом человеке. Там даже мне в эфире такое говорить противно, какие люди. В этот бчбизм ушло самое плохое, что у нас есть в этой стране, самое низменное, продажное. Юрий Хаджимуратович Караев недавно говорил – если происходит цветная революция, кто остается в милиции? Не те, кто выходил и сражался, их люстрируют, убивают, выгоняют, сажают. Остаются те, у кого моя хата с краю, прыстасаванцы, приспособленцы, те, кто отсиделся. Они остаются, занимают руководящие должности. И вот они сейчас там все такие, самый шлак, самые худшие люди, которые, к сожалению, есть в любом коллективе. Они все ушли в это змагарство.