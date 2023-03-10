Прямой эфир

Лазаревич: в Беларуси создано всё, чтобы женщина могла реализовать себя ещё как и бизнес-вумен

10 марта 2023 14:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларусь. «Роль женщины в развитии государства: тенденции и перспективы». Эту тему сегодня, 10 марта, обсудили в столице представительницы самых разных профессий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лазаревич: в Беларуси создано всё, чтобы женщина могла реализовать себя ещё как и бизнес-вумен-1

А вот о чем говорили в своем кругу бизнес-леди, подслушивали и представители власти. Государство многое делает для поддержки женской предпринимательской инициативы. Как результат, 30 % руководящих должностей в сфере малого и среднего бизнеса Минска занимают именно представительницы прекрасного пола.  

Лазаревич: в Беларуси создано всё, чтобы женщина могла реализовать себя ещё как и бизнес-вумен-4

Елена Гайдук, заместитель директора Минского колледжа предпринимательства:  
Сегодня женщина – это большой человек. Человек, который создает своими руками очень многое. И Минский колледж предпринимательства тоже 30 лет назад создала женщина. Девять специальностей в колледже предпринимательства. Как экономические, так и программное обеспечение информационных технологий, дошкольное образование, туризм и гостеприимство. Наших выпускников уже больше 13 тысяч. Где-то процентов 60 – это как раз девушки.  

Лазаревич: в Беларуси создано всё, чтобы женщина могла реализовать себя ещё как и бизнес-вумен-7

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:  
В Республике Беларусь создано все, чтобы женщина могла реализовать себя как еще и бизнес-вумен. Минск подписал соглашение о сотрудничестве именно в поддержку женского бизнеса, малого и среднего.  

Лазаревич: в Беларуси создано всё, чтобы женщина могла реализовать себя ещё как и бизнес-вумен-10

Женский форум в столице проходил по нескольким направлениям. Причем каждая его участница смогла открыть для себя немало нового и полезного для дальнейшей работы.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Женщины Беларуси # общество # Надежда Лазаревич # Елена Гайдук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Ещё больше возможностей для самореализации». О роли женщин в медицине говорили на конференции в Минске
10 марта 2023 14:28

«Ещё больше возможностей для самореализации». О роли женщин в медицине говорили на конференции в Минске

«Если бы была возможность всё вернуть назад». В Беларуси задерживают причастных к экстремизму и терроризму
10 марта 2023 14:15

«Если бы была возможность всё вернуть назад». В Беларуси задерживают причастных к экстремизму и терроризму

Как работает самый молодой участковый Воложинского района? Вышли на службу с инспектором МВД
10 марта 2023 14:06

Как работает самый молодой участковый Воложинского района? Вышли на службу с инспектором МВД