Лазаревич: в Беларуси создано всё, чтобы женщина могла реализовать себя ещё как и бизнес-вумен

Новости Беларусь. «Роль женщины в развитии государства: тенденции и перспективы». Эту тему сегодня, 10 марта, обсудили в столице представительницы самых разных профессий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот о чем говорили в своем кругу бизнес-леди, подслушивали и представители власти. Государство многое делает для поддержки женской предпринимательской инициативы. Как результат, 30 % руководящих должностей в сфере малого и среднего бизнеса Минска занимают именно представительницы прекрасного пола.

Елена Гайдук, заместитель директора Минского колледжа предпринимательства:

Сегодня женщина – это большой человек. Человек, который создает своими руками очень многое. И Минский колледж предпринимательства тоже 30 лет назад создала женщина. Девять специальностей в колледже предпринимательства. Как экономические, так и программное обеспечение информационных технологий, дошкольное образование, туризм и гостеприимство. Наших выпускников уже больше 13 тысяч. Где-то процентов 60 – это как раз девушки.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

В Республике Беларусь создано все, чтобы женщина могла реализовать себя как еще и бизнес-вумен. Минск подписал соглашение о сотрудничестве именно в поддержку женского бизнеса, малого и среднего.