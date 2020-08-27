Игуменья Гавриила: «Шаг навстречу друг другу к примирению должен каждый делать сам»

Новости Беларуси. Своим взглядом на происходящие события в стране поделилась игуменья Гавриила, настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря. Ее мнение авторитетно в духовном мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Матушка говорила о покаянии и всепрощении, и о том, что церковь всегда должна находиться вне политики.

Игуменья Гавриила, настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного Ставропигиального женского монастыря:

Ситуация сложная, я бы сказала скорбная ситуация, потому что у нас получается сейчас недопонимание друг друга не только в обществе в целом, а недопонимание в наших маленьких ячейках: на работе, в транспорте и даже в семье. Конечно, должны быть разномыслия, не может быть одного видения, одного понимания – у каждого свой разум, мысли свои, и именно вот в разномыслии рождается истина. Но когда, я скажу, толпа, не дает слово ответить ни депутату, ни кому-то из представителей власти, а только кричит «Позор!» или «Уходи!», страшные слова «Не забудем, не простим!» – ну как можно разговаривать? И стоящие люди на митингах, там у них стачки и так далее, они же в большей части, я думаю, считают себя верующими. Не имеет значения, верующие римско-католической церкви, православной церкви, протестанты, иудеи или мусульмане – считаются верующими. Но что Господь сказал в Евангелие? Прощайте друг друга, потому что Отец ваш небесный простил каждого из вас. Мне кажется, здесь должен сделать шаг навстречу каждый из нас. Шаг навстречу друг другу к примирению должен каждый делать сам. Не ждать, что кто-то это сделает, а идти самому, первому, и сказать: прости меня и я тебя прощаю, Бог тебя простит. И будет легкость на душе, поверьте мне. Галина Буро, СТВ:

Вот сегодня многие священники занимают активную политическую позицию, в том числе выходят на митинги.

Игуменья Гавриила:

Церковь надполитична. Священник не должен разбираться, какую политическую позицию или сторону избирает Иван, Мария, Дарья, Семен. Задача священнослужителя – помочь душе мятущейся, душе заблудшейся, душе, которая кричит, вопит, помочь этой душе найти в первую очередь мир с Богом. Мы ищет справедливости, мы ищем доказательства, мы ищем, чтобы наказать и так далее. Ответьте на мой вопрос: а Господь справедливо пострадал на земле, претерпев крестную тяжелейшую позорную муку за каждого из нас? Нет, не справедливо. Не дело церкви занимать те или иные политические примеры Но Господь взошел на крест, чтобы после креста было что – воскресение. Поэтому церковь: и архипастыри, и священнослужители, и монашествующие, и мы, миряне, прихожане и так далее должны понимать, что не дело церкви занимать те или иные политические примеры, те или иные политические организации, требования, лозунги, а дело церкви – молиться о душах, вот о тех, кто идет по одну или по другую сторону баррикад, не сталкивать их, а молиться Господу. Галина Буро:

У нас уже практически заканчивается Успенский пост, но вновь назначенный митрополит Вениамин призвал продлить его на три дня. С чем это связано? Игуменья Гавриила:

Это немножко неправильное понимание. Наш новый экзарх, во-первых, я хочу сказать, что это милость Божия для вообще народа Беларуси, для всей нашей страны в целом. Не продлевал он пост. Это было сказано 26 августа, в день празднования Минской иконы Божией Матери

Владыка Вениамин, будучи по своей натуре скромным, молитвенником, немногословным, мудрейшим человеком, учеником и ближайшим помощником в свое время митрополита Филарета, он в своем первом послании, обращении к пастве всебелорусской обратился, чтобы мы покаянием, молитвой и постом ускорили возвращение вот этого долгожданного мира, который всегда был в Белой Руси. Не продлевал он пост. Это было сказано 26 августа, в день празднования Минской иконы Божией Матери. Имелось в виду 26, 27, 28 августа заканчивается уже Успенский пост. Но в этом году Успение препадает на пятницу, а пятница – это постный день. Среда, пятница – постные дни. Не все же постились. И вот Владыка, экзарх обратился ко всем постить хотя бы вот эти три дня: два дня поста Успенского плюс обычный день пятницы, как считается, уже третий день поста. Суббота и воскресенье – кушайте молочко. Галина Буро:

Небольшое, да емкое напутствие для верующих.

Игуменья Гавриила:

Ну, видимо, не только верующим – вообще ко всем, потому что трудно сказать, кто верующий, кто неверующий. Человек всегда верит – в кого-то или во что-то, нет неверующих людей. Дорогие мои, милые наши соотечественники, от добра добра не ищут. Заканчивается Успенский пост – это пост, посвященный Божией Матери, Матери всех и каждого из нас, Матери, которая сполна испытала на себе все тяготы и трудности во время страданий ее единственного сына. И после всего того, когда она слышала, сколько же зла было вылито на ее сына, она могла бы возненавидеть каждого из нас. Сколько мук причинили мы ее сыну и по сей день причиняем страдания Господу своими грехами. Как бы негласное предание существует, что Матерь Божия больше присутствует на земле, чем на небе