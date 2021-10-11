«Они не очень понимают, что делать». Муковозчик о том, как надо выстраивать идеологию в сёлах

Новости Беларуси. Почему работу журналистов сейчас рассматривают под мощной лупой? Как ориентироваться в информационном потоке и что нужно знать о работе журналиста? Об этом эксперты развернули жаркую дискуссию в ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Почему работу журналистов сейчас рассматривают под мощной лупой? Как ориентироваться в информационном потоке и что нужно знать о работе журналиста? Об этом эксперты развернули жаркую дискуссию в ток-шоу «По существу».
Андрей Муковозчик, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Меня приглашают на идеологические семинары для работников Минской области, причем это самое низовое звено – управляющие делами сельсоветов. На них возложили идеологическую нагрузку. 40 женщин разного возраста смотрят на Муковозчика. Им читают разные лекции, которые вообще для их сельсовета и управления делами далеки. Или, например, идеолог птицефабрики. Там уже идеологи. Их тоже недавно поставили, они не очень понимают, что делать, причем он или она и швец, и жнец, и на дуде игрец. Им и отчеты писать, и митинги собирать, и субботники делать, и Telegram-канал, и Instagram, и Facebook – и все одна. Конечно, тяжело.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Андрей Николаевич, ведь идеологическая вертикаль с 2003 года у нас утверждена. Другой вопрос – эффективна ли она?
Андрей Муковозчик:
Я сейчас не обсуждаю, эффективна или неэффективна. Я знаю запрос этих совершенно простых патриотов, людей. Они хотят, чтобы им простым человеческим языком объяснили то, о чем мы с вами сегодня говорим. Вышел человек, поговорил с ними, ответил на вопросы. У меня на Вадима Францевича, который стал главой Общества знания, и Андрея Евгеньевича очень большая надежда, что они начнут на регулярной основе собирать «летучие отряды» по три-четыре человека.
Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Да, потому что приезжаешь на диалоговую площадку, простые вопросы: что там с насилием, а что с флагом?
Андрей Муковозчик:
Именно там могут появиться кадры, которые буду решать все.
Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Получается, что никто в регионе ответить на эти вопросы не может. Председатель райисполкома, условно, говорит: я не знаю, что там в Минске. И идеолог не знает.
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