«Они не очень понимают, что делать». Муковозчик о том, как надо выстраивать идеологию в сёлах

Новости Беларуси. Почему работу журналистов сейчас рассматривают под мощной лупой? Как ориентироваться в информационном потоке и что нужно знать о работе журналиста? Об этом эксперты развернули жаркую дискуссию в ток-шоу « По существу ».

Андрей Муковозчик, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Меня приглашают на идеологические семинары для работников Минской области, причем это самое низовое звено – управляющие делами сельсоветов. На них возложили идеологическую нагрузку. 40 женщин разного возраста смотрят на Муковозчика. Им читают разные лекции, которые вообще для их сельсовета и управления делами далеки. Или, например, идеолог птицефабрики. Там уже идеологи. Их тоже недавно поставили, они не очень понимают, что делать, причем он или она и швец, и жнец, и на дуде игрец. Им и отчеты писать, и митинги собирать, и субботники делать, и Telegram-канал, и Instagram, и Facebook – и все одна. Конечно, тяжело.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Андрей Николаевич, ведь идеологическая вертикаль с 2003 года у нас утверждена. Другой вопрос – эффективна ли она?

Андрей Муковозчик:

Я сейчас не обсуждаю, эффективна или неэффективна. Я знаю запрос этих совершенно простых патриотов, людей. Они хотят, чтобы им простым человеческим языком объяснили то, о чем мы с вами сегодня говорим. Вышел человек, поговорил с ними, ответил на вопросы. У меня на Вадима Францевича, который стал главой Общества знания, и Андрея Евгеньевича очень большая надежда, что они начнут на регулярной основе собирать «летучие отряды» по три-четыре человека.