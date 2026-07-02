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В Нидерландах фермеры устроили акцию протеста против сельхозполитики властей

02 июля 2026 08:16
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Протесты фермеров в Нидерландах. Десятки тракторов буквально ворвались в Гаагу и заблокировали здание парламента. В это время депутаты рассматривали спорный законопроект о сокращении вредных выбросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нидерландах фермеры устроили акцию протеста против сельхозполитики властей-2

Новый закон больно ударит по аграриям и затронет тысячи хозяйств. Документ вводит жесткие ограничения на азотные удобрения, а новые стандарты содержания коров вынудят фермеров сократить поголовье скота. Такое решение приведет к массовому разорению сельхозпроизводителей. Активисты попытались войти в здание парламента, чтобы передать свои требования, но путь им преградила полиция. Сообщается о пяти задержанных.

# Нидерланды

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