«Мы это отработали на примере Венесуэлы». Лукашенко поручил развивать партнёрство с дальними регионами

Ситуация в промышленности складывается неплохо, но это не повод почивать на лаврах. Вопросы развития данной отрасли обсуждались на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развивать партнерство с другими странами – это не просто заниматься торговлей и обмениваться товарами. Актуален и привлекателен и другой формат сотрудничества: развитие кооперационных связей и локализация производства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо развиваться в том плане, что быть более активными в направлении Бразилии. Огромная страна (свыше 200 миллионов человек), влиятельна в политическом отношении, и им надо то, что мы хотим продать. Надо, чтобы параллельно с поставками шло обучение и создавались сервисные центры. Это беда, что мы продаем продукцию куда-то, не создавая сервисные центры. Завтра трактор вышел из строя – куда им обратиться? И обучение. Мы это отработали на примере Венесуэлы. Хотите? Мы будем там сборочное производство создавать, развивать локализацию, но людей надо научить.

Пожалуйста, приезжайте на конвейер МТЗ, походите, гайки покрутите, посмотрите, из каких частей состоит этот трактор. Так и другие предприятия. То есть мы готовы за их же деньги учить здесь. Короче, обучение и сервисные центры, а потом локализация, создание собственных производств – это уникальная возможность прийти в дальние регионы всерьез и надолго.

Также обратил внимание Александр Лукашенко на вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества. Такой шаг открывает большие возможности по продвижению промышленной продукции в страны объединения. Требование Президента: надо широко развивать эти направления.