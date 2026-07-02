Штормовое предупреждение: грозы с ливнями ожидаются на большей части территории Беларуси

Грозы, ливни и экстремальная жара. По юго-востоку Беларуси столбики термометров сегодня, 2 июля, поднимутся до +33 градусов. Синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По прогнозам, на большей части территории страны пройдут сильные дожди, местами возможен град и шквалистый ветер. Из-за него накануне был обесточен ряд населенных пунктов в Гродненской и Минской областях. Аварийные ситуации были оперативно ликвидированы.