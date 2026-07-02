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Штормовое предупреждение: грозы с ливнями ожидаются на большей части территории Беларуси

02 июля 2026 08:19
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Грозы, ливни и экстремальная жара. По юго-востоку Беларуси столбики термометров сегодня, 2 июля, поднимутся до +33 градусов. Синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штормовое предупреждение: грозы с ливнями ожидаются на большей части территории Беларуси-2

По прогнозам, на большей части территории страны пройдут сильные дожди, местами возможен град и шквалистый ветер. Из-за него накануне был обесточен ряд населенных пунктов в Гродненской и Минской областях. Аварийные ситуации были оперативно ликвидированы.

# Погода в Беларуси

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