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В Бельгии загорелся многоэтажный жилой дом – есть жертвы

02 июля 2026 08:17
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Пять человек погибли, еще около 20 пострадали при пожаре, который вспыхнул в многоэтажном доме в бельгийском Антверпене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бельгии загорелся многоэтажный жилой дом – есть жертвы-2

По данным экстренных служб, загорелась квартира на верхнем этаже. Дым быстро заполнил коридоры и лестничные марши, отрезав жильцам путь к спасению. На место ЧП прибыли медики и пожарные расчеты. Спасатели эвакуировали около 200 человек, причем некоторых пришлось спускать на землю с помощью альпинистского снаряжения. Многие жильцы до сих пор не могут вернуться в свои квартиры. Что послужило причиной пожара, пока неизвестно. В знак скорби по погибшим сегодняшнее заседание парламента Бельгии началось с минуты молчания.

# Бельгия # Новости Бельгии

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