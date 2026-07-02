В Бельгии загорелся многоэтажный жилой дом – есть жертвы

Пять человек погибли, еще около 20 пострадали при пожаре, который вспыхнул в многоэтажном доме в бельгийском Антверпене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным экстренных служб, загорелась квартира на верхнем этаже. Дым быстро заполнил коридоры и лестничные марши, отрезав жильцам путь к спасению. На место ЧП прибыли медики и пожарные расчеты. Спасатели эвакуировали около 200 человек, причем некоторых пришлось спускать на землю с помощью альпинистского снаряжения. Многие жильцы до сих пор не могут вернуться в свои квартиры. Что послужило причиной пожара, пока неизвестно. В знак скорби по погибшим сегодняшнее заседание парламента Бельгии началось с минуты молчания.