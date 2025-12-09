Лукашенко подписал Указ о продлении безвиза для граждан 38 европейских государств

Беларусь открыта для людей. Мы рады гостям и всем тем, кто приходит с предложениями о сотрудничестве и дружбе. И это мы демонстрируем постоянно и не один год. Причем не на словах, а на деле. Александр Лукашенко принял решение о продлении на 2026 год безвиза для граждан 38 европейских государств, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране делается все для комфорта и безопасности приезжих. В нынешнем году уже более 210 тысяч иностранцев воспользовались белорусским гостеприимством и побывали у нас, пересекая границу в упрощенном режиме.

Условия въезда останутся прежними. Граждане, чьи страны включены в безвизовый список, могут пересекать государственную границу Беларуси через все автодорожные и железнодорожные международные пункты пропуска и аэропорты.

При себе нужно иметь только действительные документы для выезда за границу. Срок пребывания в Беларуси составляет не более 30 суток, а для граждан Польши, Литвы, Латвии и лиц, имеющих статус негражданина Латвии – не более 90 суток.