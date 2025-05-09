«Забег отважных», мастер-классы и полевая кухня – вот что предлагают на 9 Мая в парке Победы

Народные гулянья в День Победы развернулись во всех уголках столицы. Гостей встречают десятки локаций. Концерты, тематические мастер-классы, выставки и активности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно символично отмечать этот знаковый для всех белорусов день в парке Победы. Сегодня здесь многолюдно, для минчан и гостей столицы подготовили множество активностей в атмосферу победного мая. Посетителей парка погружают песни военных лет, полевая кухня, а также выставка техники и знакомство с военным укладом.

Кроме того, все желающие могут попробовать свои силы в патриотических и спортивных конкурсах. По праву, самым зрелищным состязанием стал традиционный «Забег отважных». Путь предстоял нелегкий. Чтобы финишировать, участникам нужно было преодолеть несколько километров и почти два десятка препятствий – лабиринты, барьеры, колючую проволоку и водные преграды. Спортсменов ждали не только яркие впечатления, но и памятная медаль.