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«Забег отважных», мастер-классы и полевая кухня – вот что предлагают на 9 Мая в парке Победы

09 мая 2025 14:37
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Народные гулянья в День Победы развернулись во всех уголках столицы. Гостей встречают десятки локаций. Концерты, тематические мастер-классы, выставки и активности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как проходит этот день в парке Победы – рассказала наш корреспондент Алеся Иванова.

«Забег отважных», мастер-классы и полевая кухня – вот что предлагают на 9 Мая в парке Победы-2

Особенно символично отмечать этот знаковый для всех белорусов день в парке Победы. Сегодня здесь многолюдно, для минчан и гостей столицы подготовили множество активностей в атмосферу победного мая. Посетителей парка погружают песни военных лет, полевая кухня, а также выставка техники и знакомство с военным укладом. 

Кроме того, все желающие могут попробовать свои силы в патриотических и спортивных конкурсах. По праву, самым зрелищным состязанием стал традиционный «Забег отважных». Путь предстоял нелегкий. Чтобы финишировать, участникам нужно было преодолеть несколько километров и почти два десятка препятствий – лабиринты, барьеры, колючую проволоку и водные преграды. Спортсменов ждали не только яркие впечатления, но и памятная медаль.

«Забег отважных», мастер-классы и полевая кухня – вот что предлагают на 9 Мая в парке Победы-4

Очень значимый день для нашей страны, для всего бывшего СССР. Поэтому очень хорошо, что это все приветствуется, празднуется. 

«Забег отважных», мастер-классы и полевая кухня – вот что предлагают на 9 Мая в парке Победы-6

В первую очередь, принимая участие в данном мероприятии, мы отдаем дань уважения в памяти погибшим героям.

Великая Отечественная не обошла стороной ни одну белорусскую семью, и сегодня память о своих героических предках белорусы с гордостью проносят сквозь года. Какой ценой добывалась Победа, рассказывают и своим детям.

«Забег отважных», мастер-классы и полевая кухня – вот что предлагают на 9 Мая в парке Победы-8

Мой дедушка воевал, погиб в Польше. Один дедушка дошел до Берлина, освобождал Польшу. Конечно, стараемся рассказывать, потому что это большой праздник для нашей страны.

Отметим, праздничные мероприятия здесь продлятся до 18 вечера для жителей нашей страны. 9 Мая – это не просто праздничный день. Это день глубокого уважения, памяти и благодарности всем тем, кто приближал Великую Победу.

# День Победы

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