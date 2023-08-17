«Они больше всего потрясают». Марьяна Наумова рассказала, что собой представляют современные русские солдаты

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим жизнь в Донбассе, охоту на журналистов и самую трогательную историю из Донецка. В гостях военкор, спортсменка, общественный деятель, ведущая спецпроекта «Мы Живы» на Первом канале Марьяна Наумова. Григорий Азаренок, СТВ:

Какой сейчас русский солдат? Все тот же, про которых мы в книжках читали?

Марьяна Наумова, военкор, спортсменка, общественный деятель, ведущая спецпроекта «Мы Живы» на Первом канале:

Всегда казалось, что это такой огромный, сильный мужик, красивый. Ну вот я реально общаюсь с этими парнями, местными жителями, добровольцами. И вот это простой такой русский мужик, который ругнется где-то, словечко какое-то вкинет. И вот он такой простой, и лицо у него такое простое, русское, даже, возможно, какое-то сельское. Я хочу сказать, что это не в обиду русскому солдату, а действительно, что это просто обычный такой русский мужик, который может своими руками сделать все. И вот в основном все те, кто там как-то красиво все рассказывают, все хвалятся, что вот я там так воевал, в основном они не воюют, а воюют такие простые сельские мужики, на которых посмотришь, думаешь: господи, как ты в руках автомат можешь держать? Но при этом он его держит, он идет, идет на штурм и возвращается обратно с победой. Вот это меня больше всего трогает. Я надеюсь, что на меня после этих слов никто не обидится. Но я вот просто реально встречаю таких обычных работяг, обычных простых мужиков. И меня они больше всего потрясают.