«Что Вы делаете – снимаете 3000 евро?»: вошла в доверие и завладела сбережениями. Аферистке Гаяне Оганесян грозит от 5 до 10 лет

Новости Беларуси. Глафира Сергеевна Якшевич прошла через страх и голод, слёзы и отчаяние, боль и смерть в годы Великой Отечественной войны. Однако в мирное время 85-летняя женщина продолжает воевать. Помечу – разбираемся в программе «Добро пожаловаться». Глафира Якшевич, минчанка:

Я видела страшное горе войны и я думала: как мне Бог послал человечка, который подвезет, курточку купит. А она – подлейший аферист в жизни.



После войны минчанка вышла замуж, всю жизнь прожила с супругом, детей не было. В 2010 году муж умер. Одиночество прочно поселилось и в доме, и в душе. А потом, как свет в окошке, появилась Гаяне Оганесян. Бойкая, улыбчивая женщина подошла к Глафире Сергеевне на Комаровке. Любезно предложила донести сумки и... прочно вошла в жизнь пожилой женщины.

Отвозила в парикмахерскую, приходила в гости, скрашивала долгие вечера бабушки беседами. И вдруг попросила денег… Глафира Якшевич:

Она узнала, что у меня 3 тысячи евро лежат «на книжке». Пошли в Сберкассу, мне там работники говорят: «Что Вы делаете, Глафира Сергеевна? Снимаете 3000 евро!». А она им: «Мы бабушке курточку пойдем покупать». Ничего не подозревающая женщина ещё не знала, что Гаяне сделала на неё ставку и просто играла на доверчивости. Опустошив все счета Глафиры Сергеевны, названная дочь переключилась на драгоценности, не брезговала «Золотая рыбка» и зубными коронками.

Глафира Якшевич:

11 штук коронок – зубные золотые – забрала. Одно кольцо 10 грамм с рубиновым камнем. Один перстень мужской с тремя осколками бриллиантов 8 грамм – «обязуюсь вернуть» – ничего не принесла. Три цепочки золотые, брелок «Телец». Божья мать и крестик. Четыре перстня, из которых два – с камушками, а два – обручальные.

Через день Гаяне в счёт долга привезла бабушке тяжелый браслет желтого под золото цвета. Но украшение оказалось дешёвой бижутерией. Глафира Сергеевна обратилась в милицию. Там

правоохранители огорошили: от предприимчивой Гаяне Оганесян с атрофированной совестью пострадало 19 человек.

Пострадавшая:

Втёрлась в доверие, и у нас были отношения такие, ближе, чем родные сёстры.

Под любым предлогом брала деньги. Говорила, что мама умирает. Брат в тяжелом состоянии – сердечный приступ. Были такие моменты, что действительно верилось. Всего взяла у меня на сумму больше 100 тысяч долларов. Деньги современная «Сонька-золотая ручка» просила на развитие бизнеса, потом рассказывала, что финансы нужны на дорогостоящее лечение матери и ее похороны. Как оказалось позже, мать – жива. Кстати, для подтверждения платежеспособности Оганесян показывала знакомым якобы свои объекты строительства. Рассказывала, что её коллеги – знаменитые актеры из России. Ольга Пискарёва, СТВ:

Она умела стать родной и близкой абсолютно чужому человеку. Одни для неё брали кредиты, другие опустошали свои кошельки и сбережения, счета, третьи несли в ломбард золото и снимали коронки. Но всё когда-нибудь заканчивается. Бизнес на доверии просуществовал 5 лет. Дальше – поток заявлений от пострадавших и уголовное дело. Сегодня расследование завершено, все материалы переданы в суд.



Лилиана Литвинюк, государственный обвинитель:

Оганесян Гаяне Сережаевне, 1969 г.р. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 14 и частью 4 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Обвиняется Оганесян в совершении покушения на хищение путем мошенничества.