Прямой эфир

Вы – женщина и хотите продвигать свой бизнес? Почитайте, куда обращаться

08 октября 2018 10:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Женское дело» – так называется новый проект, который стартовал в нашей стране по инициативе известного объединения. На что способны белоруски? Кто в трудную минуту подставит плечо?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – член президиума ОО «Белорусский союз женщин», директор ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов» – Людмила Кондрашова, руководитель молодёжного клуба ОО «Белорусский союз женщин», начальник отдела молодежных программ и проектов БГУ – Наталья Ярошевич и член ОО «Белорусский союз женщин», учредитель рукодельного портала – Наталья Губич.

Как пришла идея создать проект «Женское дело» и в чём его суть?

Людмила Кондрашова, член президиума ОО «Белорусский союз женщин», директор ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов»:
После «Женщины года» пришла такая идея сделать конкурс именно предпринимательской деятельности на женское дело. Это некоммерческий проект, это популяризация женского бизнеса, это популяризация и реклама, и поддержка занятости наших женщин.

В чём цель данного проекта?

Людмила Кондрашова:
Женское предпринимательство более осторожное. Делая первые шаги в бизнесе, женщина взвешено делает шаги, поэтому по развитию именно женского предпринимательства в области образования и в культуре. Там, в основном, наши женщины. Талант белорусских женщин велик и значим, поэтому нам захотелось это как-то показать.

Вы – женщина и хотите продвигать свой бизнес? Почитайте, куда обращаться-1

Наталья Ярошевич, руководитель молодёжного клуба ОО «Белорусский союз женщин», начальник отдела молодёжных программ и проектов БГУ:
Женщины, которые имеют проекты, имеющие потенциал к коммерциализации, просто идеи этого достаточно. Мы всем очень рады! Мы расширили номинации: и промышленность, и сфера услуг, и культура, и даже ландшафтный дизайн. У нас выделено 9 номинаций и есть ещё при заполнении формы заявки, есть даже «другое», на всякий случай, если мы кого-то забыли. Мы сделаем отдельную номинацию специально для этой женщины.

Вы – женщина и хотите продвигать свой бизнес? Почитайте, куда обращаться-4

Как будет все происходить?

Наталья Губич, член ОО «Белорусский союз женщин», учредитель рукодельного портала:
Все заявки, которые мы принимаем, будут отсмотрены очень внимательно нашими менторами, абсолютно всё будет выложено в определённых рубриках на сайте «Женское дело» и на сайте «Белорусского союза женщин», то есть уже каждая заявка будет освещена очень широко и кто-то сможет даже что-то заказать, например, у того или иного бизнеса.

Вы – женщина и хотите продвигать свой бизнес? Почитайте, куда обращаться-7

Далее у нас будет второй этап, когда менторы будут непосредственно выезжать к нашим участницам на место их работы, на производство. Причём, менторы это люди, которые прошли все пути бизнеса. Они будут не просто осматривать и оценивать, но и давать советы и рекомендации, отвечать на вопросы.

Вы – женщина и хотите продвигать свой бизнес? Почитайте, куда обращаться-10

Далее у нас будут организованы семинары и мастер-классы. У нас будут в рамках проекта интересные мероприятия, например, «Вечер в филармонии», когда участницы будут все приглашены. Для женщин это прекрасная возможность оказаться в окружении единомышленниц, получить поддержку и вдохновение.

Вы – женщина и хотите продвигать свой бизнес? Почитайте, куда обращаться-13

Что получают лидеры в той или иной номинации? Это будет республиканское продвижение. Например, агроусадьба, которая станет лучшей, она будет включена в какие-то туристические маршруты Беларуси. Если мы говорим про творческих людей, мы будем их отправлять на какие-то зарубежные выставки.

# Бизнес в Беларуси # общество # Людмила Кондрашова # Наталья Ярошевич # Наталья Губич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Позволяет исключить неприглядный внешний вид и запахи. Показываем инновационное водоотведение в Новой Боровой
08 октября 2018 09:06

Позволяет исключить неприглядный внешний вид и запахи. Показываем инновационное водоотведение в Новой Боровой

До 15 метеоров в час. Звездопад Дракониды можно будет наблюдать в Северном полушарии в ночь на 9 октября
08 октября 2018 08:45

До 15 метеоров в час. Звездопад Дракониды можно будет наблюдать в Северном полушарии в ночь на 9 октября

Беларусь признана лучшей страной для агротуризма
08 октября 2018 08:35

Беларусь признана лучшей страной для агротуризма