Вы – женщина и хотите продвигать свой бизнес? Почитайте, куда обращаться

«Женское дело» – так называется новый проект, который стартовал в нашей стране по инициативе известного объединения. На что способны белоруски? Кто в трудную минуту подставит плечо?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – член президиума ОО «Белорусский союз женщин», директор ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов» – Людмила Кондрашова, руководитель молодёжного клуба ОО «Белорусский союз женщин», начальник отдела молодежных программ и проектов БГУ – Наталья Ярошевич и член ОО «Белорусский союз женщин», учредитель рукодельного портала – Наталья Губич.

Как пришла идея создать проект «Женское дело» и в чём его суть?

Людмила Кондрашова, член президиума ОО «Белорусский союз женщин», директор ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов»:

После «Женщины года» пришла такая идея сделать конкурс именно предпринимательской деятельности на женское дело. Это некоммерческий проект, это популяризация женского бизнеса, это популяризация и реклама, и поддержка занятости наших женщин.

В чём цель данного проекта?

Людмила Кондрашова:

Женское предпринимательство более осторожное. Делая первые шаги в бизнесе, женщина взвешено делает шаги, поэтому по развитию именно женского предпринимательства в области образования и в культуре. Там, в основном, наши женщины. Талант белорусских женщин велик и значим, поэтому нам захотелось это как-то показать.