Вы – женщина и хотите продвигать свой бизнес? Почитайте, куда обращаться
«Женское дело» – так называется новый проект, который стартовал в нашей стране по инициативе известного объединения. На что способны белоруски? Кто в трудную минуту подставит плечо?
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – член президиума ОО «Белорусский союз женщин», директор ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов» – Людмила Кондрашова, руководитель молодёжного клуба ОО «Белорусский союз женщин», начальник отдела молодежных программ и проектов БГУ – Наталья Ярошевич и член ОО «Белорусский союз женщин», учредитель рукодельного портала – Наталья Губич.
Как пришла идея создать проект «Женское дело» и в чём его суть?
Людмила Кондрашова, член президиума ОО «Белорусский союз женщин», директор ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов»:
После «Женщины года» пришла такая идея сделать конкурс именно предпринимательской деятельности на женское дело. Это некоммерческий проект, это популяризация женского бизнеса, это популяризация и реклама, и поддержка занятости наших женщин.
В чём цель данного проекта?
Людмила Кондрашова:
Женское предпринимательство более осторожное. Делая первые шаги в бизнесе, женщина взвешено делает шаги, поэтому по развитию именно женского предпринимательства в области образования и в культуре. Там, в основном, наши женщины. Талант белорусских женщин велик и значим, поэтому нам захотелось это как-то показать.
Наталья Ярошевич, руководитель молодёжного клуба ОО «Белорусский союз женщин», начальник отдела молодёжных программ и проектов БГУ:
Женщины, которые имеют проекты, имеющие потенциал к коммерциализации, просто идеи – этого достаточно. Мы всем очень рады! Мы расширили номинации: и промышленность, и сфера услуг, и культура, и даже ландшафтный дизайн. У нас выделено 9 номинаций и есть ещё при заполнении формы заявки, есть даже «другое», на всякий случай, если мы кого-то забыли. Мы сделаем отдельную номинацию специально для этой женщины.
Как будет все происходить?
Наталья Губич, член ОО «Белорусский союз женщин», учредитель рукодельного портала:
Все заявки, которые мы принимаем, будут отсмотрены очень внимательно нашими менторами, абсолютно всё будет выложено в определённых рубриках на сайте «Женское дело» и на сайте «Белорусского союза женщин», то есть уже каждая заявка будет освещена очень широко и кто-то сможет даже что-то заказать, например, у того или иного бизнеса.
Далее у нас будет второй этап, когда менторы будут непосредственно выезжать к нашим участницам на место их работы, на производство. Причём, менторы – это люди, которые прошли все пути бизнеса. Они будут не просто осматривать и оценивать, но и давать советы и рекомендации, отвечать на вопросы.
Далее у нас будут организованы семинары и мастер-классы. У нас будут в рамках проекта интересные мероприятия, например, «Вечер в филармонии», когда участницы будут все приглашены. Для женщин это – прекрасная возможность оказаться в окружении единомышленниц, получить поддержку и вдохновение.
Что получают лидеры в той или иной номинации? Это будет республиканское продвижение. Например, агроусадьба, которая станет лучшей, она будет включена в какие-то туристические маршруты Беларуси. Если мы говорим про творческих людей, мы будем их отправлять на какие-то зарубежные выставки.